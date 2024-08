Crveni alarm i pržiona na 38°C! Tako će biti četiri dana. A onda stiže velika promjena vremena

Danas pretežno sunčano te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana na kopnu nestabilnije, uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, mjestimice moguće izraženiji. Ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu, uglavnom u unutrašnjosti Istre, piše DHMZ.

Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27, a najviša dnevna uglavnom od 33 do 38°C.

I danas je za cijelu Hrvatsku izdan crveni alarm, što znači da je vrijeme izuzetno opasno.

Foto: DHMZ

- Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama - upozorava DHMZ.

- Idući dani na kopnu će biti u znaku sunca i vrućine. Popodnevni pljuskovi u četvrtak su mogući u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, no vjerojatniji su u subotu, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, a temperatura gotovo bez promjene.

Na Jadranu jutra postupno biti toplija. Dominirat će nebesko plavetnilo koje će samo povremeno kvariti visoki koprenasti oblaci. Vjetar slab do umjeren - noću burin, a danju maestral - prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U nedjelju stiže promjena vremena. Temperature bi mogle pasti 10 do 15 stupnjeva, a ovaj toplinski val završiti - nevremenom.