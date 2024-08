Evo kako će trgovine i šoping centri raditi na Veliku Gospu

Većina trgovina, uključujući shopping centre, neće raditi 15. kolovoza na blagdan Velike Gospe. Moći ćete ipak pronaći nekolicinu koja će raditi skraćeno, ali ipak savjetujemo da kupovinu obavite prije kako bi se izbjegle gužve. Donosimo vam cijeli popis, uključujući i one koje će raditi za hitne slučajeve.

KONZUM Trgovine neće raditi, osim nekolicine prodavaonica, a te iznimke moći ćete pronaći na njihovom LOKATORU

SPAR I INTERSPAR, LIDL, KAUFLAND Sve njihove trgovine su zatvorene.

TOMMY Trgovine ne rade.

STUDENAC Većina trgovina ne radi, ali na nekim lokacijama trgovine će raditi puno radno vrijeme, to provjerite OVDJE

KTC Već neko vrijeme jedini trgovački lanac koji ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima. Ostale dane rade normalno.

DM Trgovine će biti zatvorene.

MÜLLER Njihove trgovine su većinom zatvorene, ali možete provjeriti radno vrijeme na njihovoj KARTI

IKEA Na njihovoj web stranici piše da su nedjeljom i praznicima zatvoreni.

Izdvojili smo neke shopping centre:

WEST GATE Radi izmijenjeno. Family Park igraonica radi praznicima i blagdanima, za ostalo pogledajte OVDJE

AVENUE MALL Radi izmijenjeno. Provjerite radno vrijeme OVDJE

ARENA CENTAR Trgovine će biti zatvorene.

PULA CITY MALL Radi izmijenjeno.

GALERIJA POREČ Radi izmijenjeno.

GALERIJA BAKAR Radi izmijenjeno.

MALL OSIJEK Radi izmijenjeno.

SUPERNOVA ŠOPING CENTRI Na web stranicama njihovih šoping centara diljem Hrvatske nije navedeno posebno radno vrijeme za blagdan pa ih nazovite prije nego krenete u kupovinu. Kontakte po točno određenim lokacijama pronaći ćete OVDJE

CITY CENTER ONE EAST - "City Center one East ne radi. Interspar trgovina radi od 8 do 14 h. Cineplexx i Wettpunkt rade prema redovnom radnom vremenu."

CITY CENTER ONE WEST - "City Center one West je zatvoren."

CITY CENTER ONE SPLIT - "City Center one je zatvoren. Cineplexx kino će raditi po redovnom radnom vremenu."

JOKER SPLIT - Trgovine će biti zatvorene.

Pekare

DUBRAVICA Radi njihova poslovnica na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, otvoreni su 0-24 h.

PAN PEK Na web stranici nije navedeno posebno radno vrijeme za blagdan pa provjerite OVDJE ovisno o lokaciji koja vas zanima.

MLINAR Nisu specificirali kako rade pa provjerite radno vrijeme za točno određenu lokaciju OVDJE