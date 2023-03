Crveni alarm za dio Hrvatske, bit će još snijega. Kamioni ne mogu prema Istri i Dalmaciji

U unutrašnjosti će danas biti oblačno sa snijegom u gorju, dok će u ostalim krajevima biti oborine na granici kiše i snijega. Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak. Na Jadranu jaka, na udare olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a na krajnjem jugu od sredine dana umjeren do jak istočnjak i jugo. Najniža temperatura zraka između -3 i 2, a na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna uglavnom između 1 i 6 °C, a na Jadranu od 8 °C na sjeveru do 15 °C na jugu, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: dhmz.hr

Istočna Hrvatska

Pretežno oblačno, mjestimice uz slab snijeg. Vjetar većinom slab sjeveroistočni. Najviša dnevna od 2 do 4 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno oblačno i uglavnom bez oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna od 3 do 5 °C.

Gorski kotar i Lika

Oblačno, povremeno uz slab snijeg. Vjetar umjeren, povremeno i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna od -1 do 1 °C.

Istra

Pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena do jaka bura. Krajem dana bura će malo pojačati. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice do valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 4 i 9 °C.

Sjeverni Jadran

Umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborina. Puhat će umjerena do jaka, na udare podno Velebita i olujna bura. Najviša dnevna od 6 do 10 °C.

Dalmacija

Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, a u unutrašnjosti osobito u prvom dijelu dana može biti susnježice. Puhat će umjerena do jaka bura koja će prema kraju dana na sjeveru jačati. Najviša dnevna između 10 i 15, a u unutrašnjosti 4 do 8 °C.

Upozorenje za danas

Za riječku regiju izdano je crveno upozorenje, dok je većina obale u narančastom ili žutom.

Foto: dhmz.hr

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri i obrnuto, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Za sav promet zatvorene su (zbog vjetra i snijega): Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; DC42 u mjestu Poljanak te nekoliko županijskih i lokalni cesta.

Promet je dopušten samo za osobna vozila: autocestom A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Rovanjska (Maslenica); autocestom A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb); Jadranskom magistralom (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja; državnom cestom Gospić-Karlobag (DC25); državnom cestom Gračac-Zaton Obrovački (DC27) i na Paškom mostu.

Na autocesti A7 Draga (Rijeka Istok)-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionicama Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski i Senj-Karlobag, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupine vozila).

Zbog olujnog vjetra, u prekidu neke brodske i trajektne linije

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu vozila: motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 metar autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom.

Kolnici su mokri te vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg pada u Lici i Gorskom kotaru. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Mjestimice ima i magle. Vozače iz HAK-a upozoravaju da na put ne kreću bez zimske opreme, a ako je moguće odgode putovanje.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obavezna je zimska oprema na cestama u Lici i Gorskom kotaru.

Na mostu GP Pribanjci-Vinica (Slovenija) na državnoj cesti DC204 u mjestu Pribanjci zabranjen je promet za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog olujnog vjetra u prekidu su: trajektne linije Prizna-Žigljen, Brestova-Porozina i Lopar-Valbiska; brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak; katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

Zbog održavanja manifestacije Škraping Tkon 2023 na otoku Pašmanu na liniji Biograd-Tkon uvedena su dodatna putovanja.

