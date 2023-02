Snježna oluja paralizirala cijelu Hrvatsku, brojni tek danas došli kući: Evo što možemo očekivati

'Zvijer sa istoka' paralizirala je u nedjelju i ponedjeljak Hrvatsku. Na stotine ljudi ostali su zametni u prometu brojne ceste su zatvorene, a autocesta A1 je bila zatrpana nanosima snijega te nije bila prohodna. Poremetilo je to planove mnogih građana koji su nakon vikenda vraćali se doma u Dalmaciju.

Kod tunela Sveti Rok u nedjelju kasno navečer, policija je paralelno s pomaganjem zametenim vozačima, ispisivala i kazne.

Foto: HAK

Foto: HAK

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je za samo osobna vozila, vozi se jednim prometnim trakom u oba smjera uz ograničenje brzine 40 km/h. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno je prekinuta prometna komunikacija iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri i obratno.

Foto: HAK

Foto: HAK

Stanje na cestama i prometna prognoza

Na dionici autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje ukinuta je zabrana zbog olujnog vjetra, ali na snazi su i dalje zimski uvjeti između čvorova Gospić i Maslenica (Rovanjska) i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno je prekinuta prometna komunikacija iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri i obratno. Molimo vozače da poštuju ograničenja na pojedinim državnim cestama koje su zatvorene za sav promet odnosno za pojedine skupine vozila te da ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

Foto: HAK

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom u Lici i Gorskom kotaru, te jakom burom s povremeno orkanskim udarima podno Velebita očekujemo poteškoće na svim cestama prema Dalmaciji i obrnuto.  Zbog najavljenog snijega na cestama u Lici i Gorskom kotaru očekujemo zimske uvjete vožnje i ograničenja u prometu za pojedine skupine vozila. Promet će na pojedinim dionicama cesta biti zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila bit će obavezno korištenje zimske opreme.

Vremenska prognoza

U unutrašnjosti pretežno oblačno, a na Jadranu promjenljivo sa sunčanim razdobljima. U gorju malo snijega, a u Dalmaciji mjestimice kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Minimalna temperatura od -4 do 1, na Jadranu većinom između 3 i 9 °C. Najviša dnevna uglavnom između -1 i 5, na Jadranu od 6 na sjeveru do 15 °C na jugu, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: dhmz.hr

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula komentirao je što nas čeka i kad se može očekivati poboljšanje vremena.

- Ne vidim skori potpuni prestanak oborina, ali već sutra će one biti znatno manje i rjeđe, ne samo od nedjelje nego i od danas, kad je samo ponegdje bilo više od 10 litara po četvornome metru. Srećom, i bura će nastaviti slabjeti, ali još nedovoljno da bi prestala ograničenja u prometu. Stoga i dalje valja računati na lokalno olujne udare, osobito podno Velebita - rekao je Vakula.

- Ponovno nepovoljnije - vjetrovitije, uz češće oborine, opet snijeg u gorju - bit će u srijedu i prvom dijelu četvrtka, a tek u nastavku tjedna slijedi zamjetnija stabilizacija i prestanak ovako prilično nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali još uvijek će povremenih oborina biti. Naravno, zimski će i dalje ostati - pa valja računati na snijeg i njegovo topljenje te mjestimičnu poledicu - rekao je za HRT.

Foto: dhmz.hr

Za riječku regiju izdano je crveno upozorenje, dok je većina obale u narančastom ili žutom.

Foto: dhmz.hr

Najčitaniji članci