Crveni alarm zbog bure, obilna kiša i pljuskovi na istoku zemlje

U unutrašnjosti Hrvatske u petak će biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, dok se na istoku mogu očekivati pljuskovi i grmljavina, pri čemu lokalno mogu biti i obilne kiše, navodi DHMZ. Poslijepodne nam stiže djelomično smanjenje naoblake, no i dalje uz pljuskove uglavnom na istoku i u gorju.

Na Jadranu u prvom dijelu dana promjenjivo, tek rijetko uz poneki pljusak, a zatim sunčanije. Puhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjeren do jak sjeverni vjetar i bura, podno Velebita i olujna. Zbog toga je za područje Velebitskog kanala upaljen crveni alarm, gdje se mogu očekivati udari bure do 130 km/h. Na sjevernom Jadranu i u Istri također se mogu očekivati snažni udari bure te je tamo narančasti alarm.

HAK javlja rano jutros kako je zbog vjetra Paški most zatvoren za sav promet, a samo automobili smije se na:

- autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Maslenica (obilazak za ostala vozila je državnom cestom DC27 preko Gračaca)

- autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostala vozila je državnom cestom DC3 preko Gornjeg Jelenja

- dionici Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu od 15 do 20 °C. Najviša dnevna uglavnom od 21 do 26 °C, u gorju niža.

U subotu nas čeka pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U gorju u prvom dijelu dana moguća i umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka poslijepodne na istoku i lokalni pljuskovi s grmljavinom.

Puhat će umjeren, ponegdje na udare jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i olujna, te sjeverni vjetar, poslijepodne prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna bit će od 25 do 30 °C, u gorju malo niža.





