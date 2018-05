'Čudi me da nisu izvukli Titanic da nam i njega uspiju prodati'

U Saboru je cijeli dan trajala žestoka rasprava oko Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin, tzv. lex LNG, kojim je namjera Vlade izgraditi plutajući LNG terminal na Krku. Toj ideji usprotivila se oporba, ali mjesecima protiv toga negoduju i prosvjeduju stanovnici Omišlja i cijele Primorsko-goranske županije, tamošnje jedinice lokalne i reginalne samouprave, a najglasnija protivnica je upravo i načelnica Omišlja Mirela Ahmetović koja poručuje da se plutajući LNG terminal gradi za mađarske interese.

Kako bi pokušali spriječiti izglasavanje Zakona i otežali proceduru njegova donošenja, SDP je predao više od 200 amandmana na njega.



Na otpor građana upozorio je i nezavisni Marin Škibola.



- Ja se nadam da ste vi svjesni, da je veliki broj građana Primorsko-goranske županije izrazito zabrinut zbog projekta plutajući LNG terminal - poručio je.



Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, Ivo Milatić, istaknuo je kako prate što javnost misli.



SDP-ovci su se žestoko usprotivili plutajućem terminalu istaknuvši kako treba izgraditi kopneni.

Jovanović: Ne znam kako vam lice nije još više crveno od količine laži koju ste izgovorili



SDP-ov Željko Jovanović poručio je kako ovaj Zakon krši čitav niz drugih zakona, ali i Ustav.



- Ja ne znam kako vam lice nije još više crveno od količine laži koju ste izgovorili. To je sramotno. Nažalost, nisam imao poslovničku mogućnost da reagiram na laži koje ste izgovorili predstavljajući ovaj Zakon, zakon koji neustavan, koji krši čitav niz drugih zakona, koji ugrožava europsku povelju, koji istražuje OLAF. Neustavni, nezakoniti zakon ovdje predstavljate, ozakonjujete kršenje svih zakona RH. Sram vas bilo - rekao je Jovanović.

Ostojić: Definitivno možete biti ministar HDZ-a koliko lažete



Nadovezao se i njegov stranački kolega Ranko Ostojić.



- S obzirom koliko lažete definitivno možete biti ministar u vladi HDZ-a. Toliko neistina ste izgovorili samo u onom uvodnom izlaganju da je to stvarno sramota. Ja ću vas samo pitati bi li ovako pričali da vam se recimo na Hvaru veže brod na 99 godina? Prvo mi objasnite jednu osnovnu stvar, kako može nešto što će bit 99 godina plutajuće, kako to može bit prva faza kopnene izgradnje? Ajde bar da to nama pojasnite ovdje saborskim zastupnicima - upitao je Ostojić.



Nastavio je i Arsen Bauk u istom tonu istaknuvši kako su svi, bez obzira na stranačku pripadnost, u Primorsko-goranskoj županiji jednoglasno protiv plutajućeg terminala,



- 5000 prosvjednika u Rijeci protiv plutajućeg terminala, 19.000 građana u peticiji protiv plutajućeg terminala. Udruga veterana Domovinskog rata Krk službeno je zauzela stav protiv plutajućeg LNG terminala i dalo je podršku oko 2000 branitelja. Predsjednik Vlade RH kaže da je kontaktirao lokalnu zajednicu i s njom uspostavio dijalog, što nije točno - istaknuo je.



Romana Jerković, također iz redova SDP-a, upitala je za koga je plutajući terminal strateški interes.



- Zar je strateški interes ulagati u infrastrukturu plutajućeg terminala i to iz džepova građana da bi netko drugi, i to stranci, ostvarivali profit? Pa zar nije strateški interes ulagati u vlastita nalazišta, a ne našim novcem stvoriti infrastrukturu i dati pomorsko dobro na 99 godina? Mi ga praktički poklanjamon - istaknula je.



Milatić je odgovorio kako je plutajući LNG terminal projekt od strateškog interesa za RH.

- Što se tiče toga da mi to gradimo za strance, taj projekt će graditi LNG Hrvatska d.o.o. u vlasništvu PLINACRO-a i HEP-a. Koliko ja znam to su hrvatske javne kompanije vlasnici i to je druga javna kompanija i mi tu ništa ne rasprodajemo. Jednostavno taj posao se mora dati na koncesiju obzirom da se radi na pomorskom dobru i procedura se zna i to je to, ja vam nemam tu drugo što reći - rekao je državni tajnik.

Ćorić: Vlasnik LNG-a je PLINACRO i HEP, tako će biti i dalje



Nakon što je došao sa sjednice Vlade u Sabor, zbog čega ga je oporba prozvala da nije na predstavljanju tako važnog zakona, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić poručio je kako je vlasnik LNG-a Hrvatska PLINACRO i Hrvatska elektroprivreda.



- A tako će biti i dalje. Ekonomsku dobit nose isto tako i ljudi koji će biti zaposleni na LNG-u. Njih 40-50. Nosi ih općina Omišalj kroz koncesijsku naknadu. Procijenjeno na milijun kuna. Kroz dodatne naknade očekujemo još milijun kuna što je 10 posto od trenutnog proračuna općine Omišalj. Ekonomske dobiti od realizacije nositi će i Primorsko-goranska županija kroz koncesijsku naknadu - istaknuo je Ćorić odbacivši kritike kako nije kontaktirana lokalna zajednica na Krku.



No, istaknimo kako načelnica općine Omišalj Mirela Ahmetović poručuje kako općina ne pristaje na tu naknadu i čak nudi Vladi da oni od općine uzmu milijun kuna godišnje samo da se izgradnja plutajućeg terminala zaustavi.



Kada je riječ o ekološkom aspektu projekta, Ćorić je istaknuo da je struka sve rekla te da je dobio pozitivnu ocjenu procjene studije utjecaja na okoliš.

Poručio je i kako je plutajući terminal od kopnenog jeftiniji za 40 do 50 posto.

Bernardić: Način na koji se donosi lex LNG identičan je onome kako se donosio lex Agrokor



Šef SDP-a Davor Bernardić istaknuo je kako je lex LNG donesen netransparentno, na brzinu i ispod stola.



- I ja vas pitam, da li ste i vi zbog toga na neki način dio neke skupine Borg? Jer način na koji se donosi lex LNG danas je identičan načinu na koji se donosio lex Agrokor. Ne vodeći računa o ekološkim standardima i idete protiv volje građana Omišlja i cijele Primorsko-goranske županije - poručio je Bernardić.

Hajduković: Kupit ćemo brod koji je stariji od aviona koje smo kupili



SDP-ov Domagoj Hajduković istaknuo je kako "imamo hitan projekt koji je star 30 godina".

- Kupit ćemo brod koji je stariji od aviona koje smo kupili. Ok, brod je, ne može padati, ali može tonuti.Tako mislim da i ovaj projekt koji je neisplativ, očito, ćemo potonuti i plaćat će ga hrvatski građani - istaknuo je na što mu je Ćorić odgovorio kako je neupućen.

Ćorić: To nije istina



- U ovom trenutku postoji tender, odnosno otvoren je tender za nabavu broda i tamo piše da taj brod može biti star, gle čuda, do 11 godina. Pročitajte, a onda malo bolje raspravljajte - poručio mu je.

Živi zid: Novce smo mogli uložiti u obnovljive izvore energije



Izgradnji plutajućeg terminala na Krku protivi se i Živi zid koji ističe kako će Hrvatska morati u njega uložiti barem 275 milijuna eura.



- Mi smo umjesto u taj terminal koji nam ne treba, koji je ekonomski neisplativ, trebali uložit taj novac u obnovljive izvore energije ili npr. mogli smo napravit Pelješki most bez sredstava iz EU. Mislim da se radi o rasipanju novaca, a na javnosti je kada ih udare skuplji računi za plin da shvate zapravo kamo ih vaša politika i vaša vlada vodi - rekao je Ivan Pernar.



Milatić je poručio kako se ne radi o tolikim iznosima investicije nego o nešto manjima, točnije 250 milijuna eura.



- Od toga 102 milijuna eura imamo od EU, znači radi se o 150 milijuna eura koje treba osigurati za tu investiciju - rekao je državni tajnik.

Demetlika: Čudi me da nisu izvukli Titanic s dna oceana



IDS-ov Tulio Demetlika upitao je tko jamči da će do gradnje kopnenog terminala u drugoj fazi uopće doći.



- Iz obrazloženja zakona proizlazi da prva faza izgradnje obuhvaća izgradnju, tj. nabavu plutajućeg terminala koji bi se sastojao od broda koji bi služio za prihvat, iskrcaj, skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina. Prema dostupnim informacijama radi se o jednom brodu starom skoro 40 godina, što samo po sebi predstavlja dodatnu opasnost za okoliš - rekao je dodavši kako se Hrvatska približava Bangladešu i da ćemo biti groblje za otpad.



- Jer ovako stari brod sigurno sa tehnologijom koju ima ne predstavlja određenu i veliku sigurnost za zaštitu okoliša. Pitam se da li se na ovoj zemaljskoj kugli može naći jedan brod sa novijem datumom proizvodnje? Čudi me da možda nisu iskoristili da izvuku Titanic s dna oceana pa da i njega nam uspiju prodat po onoj cijeni koja je predviđena ovim zakonom - istaknuo je.



Mostov Slaven Dobrović, bivši ministar zaštite okoliša, istaknuo je kako se radi o strateškom projektu za Hrvatsku, ali i za lokalnu zajednicu. Najavio je kako će Most uputiti tri amandama, a jedan od njih je i smanjenje koncesije na plutajući terminal.



- Mi smo stava da se taj problem loše komunikacije i otvorenog protivljenja lokalne i regionalne samouprave može ispraviti boljom komunikacijom i promjenama u projektu koji otklanjaju glavne ekološke primjedbe. Ovaj projekt doista ima karakter strateškoga interesa za cijelu Hrvatsku, za Jugoistočnu Europu, ali mislim isto tako i za lokalnu zajednicu jer je tu dosta novih radnih mjesta, tu je puno usluga koje mogu nastati i koje će obavljati lokalno stanovništvo - rekao je Dobrović.



Njegova stranačka kolegica Ines Strenja-Linić, inače iz Rijeke, poručila je kako će ona glasati protiv ovog Zakona.