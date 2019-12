'Čudno mi je to što za mamom tragaju antiteroristički timovi'

U tijeku je potraga za nestalom pripadnicom Oružanih snaga čiji je nestanak prijavljen Policijskoj upravi zagrebačkoj 4. prosinca 2019. godine u večernjim satima.

Nestanak je prijavljen policiji 4. prosinca u večernjim satima nakon čega je započela potraga na području Grada Zagreba.

Zajedno s policijom u potragu su se uključili pripadnici Pukovnije vojne policije i dva tima Antiterorističke vojne policije te patrola Vojne policije s pripadnicima Kriminalističke vojne policije, priopćeno je iz MORH-a.

Pronađen je automobil nestale, nakon čega je potragu nastavila policija. Vojna policija je u stalnom kontaktu s MUP-om, a u skladu s procjenama MUP-a i nadležnostima, Hrvatska vojska opet će se uključiti u potragu za nestalom pripadnicom, dodaje se u priopćenju.

Ako građani imaju ikakva saznanja o nestaloj Jadranki Skender, molimo da informacije jave na email nestali@nestali.hr, obavijeste najbližu policijsku postaju ili jave se putem telefona na 192, poručuju iz MORH-a.

Na stranicama nestali.hr objavljena je fotografija i opis nestale Jadranke Skender. Dodaje se da je svoj dom napustila u osobnom automobilu marke Mercedes gospićke registarske oznake.

Njena kći oglasila se na Facebooku:

Ines Skender je za Jutarnji ispričala okolnosti koje su prethodile nestanku njezine majke.

- Mama nije puno pričala o poslu i na kojem točno radnom mjestu radi, bilo je to računovodstvo. U srijedu je oko podneva trebala doći k meni na posao. Prošlo je podne, nije došla, ali ja se nisam brinula jer sam mislila da je na dežurstvu, a tada se obično nije javljala.

Ines je slala mami poruke, ali nije joj se javljala. Nazvala je i maminu sestru s kojom je Jadranka živjela koja je joj je rekla da se ni njoj nije javila. Nakon toga je otišla u policijsku postaju u Novom Zagrebu i prijavila nestanak majke.

- Oko 19 sati rečeno mi je da će slučaj preuzeti postaja na Trešnjevci i kad smo tamo došli, već su znali o čemu se radi. Pitala sam policajce jesu li 'pingali' mobitel, ali nitko nije reagirao. Govorili su mi da čekaju Vojnu policiju, 'šutali' su me kao ping-pong lopticu. Tad se odlučilo da će se ići na teren, i to uz Savu. Otišla sam i ja i uz nasip sam pronašla mamin Mercedes. Policajci su bili na drugoj obali Save i došli su - priča nam Ines.

- Moja majka se promijenila u posljednje vrijeme, to sam primijetila, rekli su mi to i njezini kolege na poslu s kojima sam razgovarala. Bila je puna planova, ne vjerujem da bi sebi nešto učinila. Ja sam stekla dojam da policija zaključuje kako se radi o samoubojstvu, ali ja u to ne vjerujem - ističe kći nestale.

Na pitanje kako to da su u potragu uključeni i antiteroristički timovi Vojne policije, odgovorila je:

- To je i meni čudno, vjerujte. Je li oteta? Sklonija sam tome vjerovati - kaže kći nestale.

Jadranka Skender u trenutku nestanka bila je odjevena u plavu jaknu, plave traperice i žute čizme. Ima ravnu kestenjastu kosu. Srednje je građe i visoka 164 centimetra. Mole se svi koju su je vidjeli ili znaju nešto da to jave najbližoj postaji ili na telefon 112.