40 godina od velike havarije: Nestali su šibenski pomorci...

Borivoje Dukić, Slavko Ljubica, Roko Kurtović, Ante Ninić, Dinko Gržanov, Svetin Bačelić, Niko Antolos, Ante Tanfara, Jerko Jurić, Branko Šuperba, Frane Modun, Josip Šarić, Gušte Cvitan, Ante Jelovčić, Marinko Ćuk, Saša Pozderac, Miljenko Lušić i Krunoslav Erceg. Imena su to osamnaestorice šibenskih pomoraca kojima se 18. listopada 1979. izgubio svaki trag, piše Šibenik News.

Do danas nije pronađen ni najmanji trag ni jednog od 18 članova posade broda "Kaprije" koji su stradali u nikada do kraja razjašnjenoj pomorskoj nesreći. Njihove obitelji ni danas ne znaju što se s njima dogodilo. Ni jedno tijelo nije pronađeno, a jedini ostaci broda "Kaprije" bili su dva pojasa za spašavanje i još neke sitnice. To je sve što je preostalo od velikog teretnog broda koji je prevozio 4200 tona kromove rude.

Tragedija se dogodila u Mramornom moru kod otoka Marmara na prilazu morskom prolazu Dardanele. Pod do danas nerazjašnjenim okolnostima u maglovitoj noći brod "Kaprije" kojim je zapovijedao kapetan Borjan Dukić, sudario se s grčkim brodom "Soule K." i odmah potonuo. Povukao je za sobom cijelu posadu.

Grčki brod ostao je na površini i uspio se domoći sigurne luke. "Soule K." bio je oštećen, ali oštećenja na njemu nisu upućivala na težinu drame niti su pružala objašnjenje zašto je "Kaprije" potonulo tako naglo da se nije uspio spasiti ni jedan član njegove posade. Potraga, kakva slijedi nakon svakog brodoloma, nije dala nikakve rezultate.

Od "Kaprija" nije ostalo ništa. Pomorski vještaci utvrdili su da je "Soule K." doslovno pregazio "Kaprije" no tijekom dugotrajnog suđenja nije utvrđena isključiva krivica kapetana grčkog broda Constantina Denxesa. Sud je presudio da su za tu tragediju 50 : 50 posto krivi on i kapetan "Kaprija" Dukić. Ni nakon 40 godina od potonuća "Kaprija", najvećoj pomorskoj tragediji u šibenskoj pomorskoj povijesti, ne zna se gotovo ništa, a mnoga otvorena pitanja još uvijek su bez odgovora, piše Šibenik News.

Potraga za pomorcima s broda "Kaprije" na širem području mjesta potonuća, trajala je 120 sati.