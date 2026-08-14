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Spasioci nisu odustali

Čudo u Kolumbiji: 4 dana nakon razornog potresa pronašli živog muškarca pod ruševinama

Piše HINA,
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Čudo u Kolumbiji: 4 dana nakon razornog potresa pronašli živog muškarca pod ruševinama
Foto: Raquel Cunha
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Vlada je rekla da su deseci tisuća domova oštećeni, a mnogi posve uništeni, što naglašava razmjere katastrofe zbog koje puno Kolumbijaca spava u skloništima ili ispred nesigurnih zgrada

Spasioci se u petak utrkivali s vremenom u Kolumbiji ne bi li spasili muškarca koji je pronađen živ ispod urušenog hotela, što predstavlja rijedak tračak nade gotovo četiri dana nakon jednog od najsnažnijih potresa koji je pogodio andsku zemlju u više desetljeća te prouzročio stotine smrti. Operacija spašavanja se odvijala u gradu Pereiri, u pokrajini poznatoj po proizvodnji kave, pri čemu polako jenjavaju potrage za preživjelima, a fokus napora se premješta na čišćenje ruševina i utvrđivanje statusa nestalih osoba.

"Moguće je da (još uvijek) ima živih ljudi, to vjerujemo", kazao je spasilac John Bedoya za televiziju Caracol na mjestu događaja, gdje su se ekipe hitnih službi probijale kroz beton, ciglu i savijeni metal. "Jedno ili dvoje bi moglo biti živo."

Potres magnitude 7,4 po Richteru je pogodio zemlju nedugo nakon 7.30 sati u ponedjeljak, a epicentar je bio u mjestu San Jose del Palmar u pokrajini Choco. Srušio je stambene blokove i oštetio kuće, škole i bolnice diljem zapadne Kolumbije, od pacifičke luke Buenaventure do gradova u unutrašnjosti poput Calija i Pereire.

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Vlasti su u petak ujutro rekle da je poginulo 285 osoba, a da su gotovo 4000 ozlijeđene. Skoro 400 drugih se i dalje vode kao nestali.

Vlada je rekla da su deseci tisuća domova oštećeni, a mnogi posve uništeni, što naglašava razmjere katastrofe zbog koje puno Kolumbijaca spava u skloništima ili ispred nesigurnih zgrada.

Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) je u petak upozorila da bi potres mogao dovesti do novog raseljavanja u zemlji već pogođenoj sukobom, migracijama te drugim humanitarnim poteškoćama.

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"Za interno raseljene osobe i izbjeglice koje pokušavaju obnoviti svoje živote, ovaj potres bi mogao postati još jedno raseljavanje povrh (prethodnog) raseljavanja", kazala je glasnogovornica UNHCR-a Eujin Byun novinarima u Ženevi.

Vlasti su zabilježile brojna naknadna podrhtavanja od ponedjeljka, što dodatno povećava opasnost za spasioce koji pretražuju nestabilne ruševine, ali i za obitelji koje oklijevaju vratiti se svojim oštećenim kućama.

Katastrofa će također biti prvi veći ispit za predsjednika Abelarda De La Espriellu koji je stupio na dužnost svega nekoliko dana prije potresa te se suočio s kritikama zbog prvotnog načina na koji je upravljao krizom. Očekuje se da će u petak posjetiti pet pogođenih gradova, uključujući Pereiru, Cali i Quibdo.

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