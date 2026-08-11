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Šokantni prizori nakon potresa u Kolumbiji, Hrvat (93): 'Mi smo dobro, ali ovdje je strašno'

Piše Miho Dobrašin,
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Šokantni prizori nakon potresa u Kolumbiji, Hrvat (93): 'Mi smo dobro, ali ovdje je strašno'
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Ivan Sanković živi u Kolumbiji već desetljećima. Njegova kći vodi udrugu: 'Na raspolaganju smo pružiti pomoć svakom članu naše zajednice kojem je ona potrebna'

U potresu magnitude 7,4 koji je pogodio Kolumbiju u ponedjeljak rano ujutro poginulo je najmanje 169 ljudi. Više od 600 je ozlijeđenih, a očekuje da se bi broj žrtava mogao i dalje rasti. Razmjeri katastrofe vidljivi su diljem pogođenog područja. U pet gradova proglasili su crveni alarm, najmanje 86 zgrada se urušilo, sedam zračnih luka obustavilo je rad, a stotine ljudi su nestale. Najteže je pogođena Pereira i kolumbijska "osovina kave", ista regija koju je 1999. pogodio razoran potres u kojem je poginulo gotovo 1200 ljudi.

Potres je izazvao štetu na sjeverozapadu zemlje, a među stanovnicima grada Manizalesa koji su morali napustiti svoje domove nalazi se i 93-godišnji Ivan Sanković, Hrvat koji desetljećima živi u Kolumbiji.

- Mi smo dobro, ali ovdje je strašno - kaže.

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Hrvati u Kolumbiji VIDEO
Hrvati u Kolumbiji | Video: Čitatelj 24sata

Objašnjava da su se neboderi srušili i da ne zna koliko je poginulih.

Zgrada u kojoj živi s bolesnom suprugom Melidom je oštećena. Morali su je napustiti dok se ne utvrdi njezina statička sigurnost, pa će do daljnjeg izbivati iz svojeg doma.

U Kolumbiji živi oko 2000 Hrvata i njihovih potomaka, a zasad međusobno pokušavaju doznati jesu li svi dobro. Lokalna udruga Hrvatsko-kolumbijska gospodarska komora poslala je obavijest u kojoj izražava solidarnost sa svima pogođenima.

- Želimo vas obavijestiti da smo na raspolaganju za pružanje pomoći svakom članu naše zajednice kojem je ona potrebna - priopćila je udruga koju vodi Angela Sanković Ramirez, Ivanova kći.

Foto: Miho Dobrašin/24sata

Udruga je u kontaktu s hrvatskim veleposlanstvom u Brazilu, koje pokriva susjednu Kolumbiju.

Preko društvenih mreža i ostalih kanala nastoji doznati ima li ozlijeđenih Hrvata.

- Članovi zajednice su putem WhatsAppa javili da su se veoma uplašili, ali nisu se požalili na druge stvari. U teško pogođenom gradu Caliju neki su imali manjih oštećenja - kaže Angela dok nastavlja prikupljati informacije.

Napominje da je u nekim dijelovima Kolumbije situacija kaotična.

Foto: Miho Dobrašin/24sata

Spasilačke službe nastavljaju potragu za preživjelima u ruševinama zgrada, a vlasti procjenjivati štetu na zgradama i infrastrukturi. Prema podacima Crvenoga križa, oštećeno je više od 1500 kuća. Kolumbijska vojska angažirala je specijalizirane spasilačke ekipe koje u potrazi koriste dronove, termalne kamere i senzore za detekciju pokreta. Prioritet je pronaći preživjele u područjima s najvećim razaranjima. Kolumbijske vlasti proglasile su izvanredno stanje te usmjerile raspoložive resurse na spašavanje i pomoć stanovništvu. Međunarodna zajednica također je ponudila pomoć u akcijama spašavanja i zbrinjavanju stanovništva. Stanovnici se pribojavaju novih podrhtavanja.

- Što se mene tiče, živim već 93 godine, ali vjerujem da ću doživjeti i 100 - kaže Ivan Sanković. 

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