'Čula sam šuštanje, kao da je palo drveće... Pomislila sam da mi se nešto slomilo u dvorištu'

Čula sam u četiri, pet navrata brujanje motora koje je nestalo pa se vraćalo, kao da kruži nebom i nakon toga se više ništa nije čulo. Negdje je kružio, no gdje, teško je to reći, kazala je Ranka, stanovnica naselja Brezovac kraj Broćanca pokazujući nam rukom u smjeru Čuić Brda. Tim područjem se intenzivno traga za zrakoplovom koji je nestao u nedjelju prije podne.

Druga mještanka Brezovca, Marijana Milošević, ispričala nam je da je u jednom trenutku čula zvuk kao da pada drveće.

- Nisam čula nikakav prasak, nikakve motore, već šuštanje kao da pada drveće, šuštanje grana i pomislila sam, šta je to meni moglo pasti oko kuće. Na kraj pameti mi nije bilo da bi se moglo raditi o letjelici, dok mi članovi obitelji nisu poslali link o nestanku zrakoplova na području Rakovice - kazala je Marijana.

Dok su nam žene prepričavale što su primijetile, to područje intenzivno su pretraživali pripadnici HGSS-a, te uz pomoć drona, kako bi otkrili što je bilo sa Cessnom 182, koja je iz pravca Splita letjela prema Njemačkoj. Odmah po dojavi u potragu su se uključili pripadnici policije među kojima i pripadnici specijalne i ineterventne policije, te pripadnici HGSS-a koji u potrazi koriste dron.

- Stanje je nepromijenjeno u zadnja tri do četiri sata, osim što je dio područja pregledan. Pretražuje se šire područje Broćanca. Radi se o velikom području, a teren je zahtjevan, brdovit je, šumovit, sve je propupalo i prolistalo i vidljivost je slaba zbog kiše, niske naoblake i magle. Vremenski uvjeti i teren nam ne idu na ruku. Na terenu je do sada već više od 70 pripadnika policije i HGSS-a. Broj ljudi će se povećavati, dolaze nam i druge stanice u pomoć. No vrijeme je takvo da na žalost ne možemo koristiti neke resurse koji bi nam dobro došli, poput helikoptera ili nekih manjih dronova. S potragom se nastavlja i nadamo se najboljem - kazao nam je Josip Granić, pročelnik HGSS-a u stožeru u Lovačkom domu lovačkog društva Korana Slunj u Slušnici kod Slunja, iz kojeg se koordinira potragom za nestalom Cessnom.

