'Čuli smo tupi udarac i vrisak majke, otac je bio izvan sebe'

Tupi udarac tijela o tlo bio je prilično glasan i tad smo se okrenule i vidjele dijete na asfaltu pred zgradom. Tek desetak sekundi poslije prolomio se dječakov plač i majčina vriska.

Ispričale su nam dvije žene koje su svjedočile padu dječaka u središtu Zagreba.

Kažu kako je dječak tih nekoliko sekundi nakon pada vjerojatno bio bez svijesti. Star je tri i pol godine, a u subotu tijekom jutra pao je kroz prozor stana na drugom katu zgrade u ulici Božidara Adžije.

- Odmah je nastala strka i okupili su se ljudi. Mali je prilikom pada udario u spuštene izbačene rolete na stanu ispod, pa mu je to vjerojatno makar malo ublažilo pad. Majka je bila izvan sebe. Odmah ga je pokušala podignuti, no okupljeni ljudi su joj rekli da to ne smije dok ne dođe Hitna. Mali je bio sitan, a iz usta mu je išla krv. Nismo vidjele neku drugu ozljedu - pričaju svjedokinje koje su prolazile kraj zgrade.

- Išao sam do frizera. Vidio sam dijete kako pada, jako je udarilo u beton. Dijete je nakon pada bilo živo, roditelji su se spustili u roku od sekunde i pozvali Hitnu koja je brzo stigla - ispričao je čitatelj koji se javio u redakciju.

- Čuo sam majčine krike dok su silazili, a kad su sišli, jecali su. Otac je također bio u šoku, cijelo vrijeme držao se za glavu - prepričao je drugi čitatelj.

Dječaka je Hitna prevezla u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, gdje su nakon obrade liječnici utvrdili teške ozljede i odmah operirali mališana.

- Riječ je o kraniocerebralnoj ozljedi s višestrukim prijelomima lubanje. Ima i ozljedu vratne kralježnice te ozljede pluća. Nakon operacije ide u intenzivnu njegu na daljnje liječenje i nadzor - kazao je u subotu ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb prof.dr.sc. Goran Roić.

Stanari zgrade ispričali su kako je riječ o podstanarskoj obitelji u malom stanu, no nisu poznavali dijete ni roditelje. Navodno su u zgradi počeli živjeti prije malo više od šest mjeseci, no bili su povučeni.

- Viđala sam majku i dječaka. Ne znam je li imala muža ili druge djece. Mali je često znao plakati. Pozdravljali smo se na hodniku i to je to - kazala je stanarka koja je htjela ostati anonimna.

U policiji nisu željeli objaviti druge podatke osim da je istraga u tijeku te da utvrđuju okolnosti zbog kojih je dječak pao.

- Vrlo vjerojatno riječ je o nesretnom slučaju - kazali su u zagrebačkoj policiji.