Bivšoj novinarki HRT-a Dijani Čuljak kojoj će se ponovno suditi za izvlačenje milijuna kuna, lani je baš dobro krenulo na privatnom poslovnom planu. Njena tvrtka Adepto Media osnovana prije četiri godine, lani je ostvarila 221.000 kuna čiste dobiti na 461.000 kuna prihoda. Prijašnje tri godine, prihodi su bili nešto manji, ali dobit je prve godine osivanja bila tek 9100 kuna, pa je sljedeće godine pala na tek 6500 kuna, dok 2019. godine kreće uzlet s ostvarenih skoro 86.000 kuna dobiti.

Tvrtka je smještena u stanu od 144 četvorna metra u samom centru grada na koje Čuljak ima pravo doživotnog korištenja nakon razvoda sa suprugom Vladimirom Šelebajom koji je optužen zajedno s njom u aferi Core Media.

Ali kroz te četiri godine nije radila s ministarstvima, dok su je ove godine za medijske treninge uzeli dvojica mladih HDZ-ovih ministara iz Slavonije.

Tjednik Express prvi je otkrio da ju je angažirao ministar obrane Mario Banožić, a sada nam je potvrđeno i da ju je angažirao i Josip Aladrović, ministar rada i socijalne skrbi.

- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je krajem 2020. godine naručilo uslugu medijskog treninga od tvrtke Adepto media d.o.o. u vrijednosti 19 tisuća kuna plus PDV. Usluga je konzumirana od kraja 2020. godine do svibnja 2021. godine - odgovorili su nam iz Aladrovićeva ministarstva, ali ni oni nisu rekli što to točno usluge koje pruža Čuljak uključuju iako je radila i na treningu za medijske istupe sa samim ministrom.

Iz podataka Državne riznice, vidljivo je da joj je Aladrovićevo ministarstvo isplatilo 23.760 kuna, što odgovara ugovorenom iznosu kada se na uslugu doda PDV od 25 posto. U državnu službu se inače ne može zaposliti nitko protiv koga se vodi kazneni postupak, ali ovoj dvojici ministara nije problematično ako angažiraju osobu koja je pod optužnicom iste te države. I ako svoje vježbanje medijskih istupa plaćaju novcem poreznih obveznika.

No, postoji mala razlika između dvojice mladih HDZ-ovih ministara. S Banožićem smo se navlačili danima da nam odgovori o vrijednosti ugovora i prvotno su skrivali taj podatak, dok je Aladrović odgovorio s iznosom u roku od samo par sati.

A što se tiče angažmana Čuljak u MORH-u, iz odgovora je jasno da ili Banožićevo ministarstvo ili Čuljak ne govori istinu. Njihovi odgovori su dijametralno suprotni što se tiče trajanja korištenja usluga medijskog treninga.

- Tvrtka Adepto media d.o.o angažirana je u razdoblju od veljače do lipnja 2021. godine, za uslugu podizanja razine komunikacijskih sposobnosti i znanja u Samostalnoj službi za odnose s javnošću i izdavaštvo pri čemu je naglasak bio na selektiranju i uvježbavanju tema iz resora.Ukupni troškovi iznosili su 19.008,00 kuna (bez PDV-a) što iznosi manje o 5.000,00 kuna mjesečno - odgovorili su nam napokon u četvrtak popodne.

Iz tog odgovora je jasno da je sve završeno do lipnja.

Sasvim drugačiji odgovor nam je dala ovaj tjedan sama Čuljak.

- Posao nije odrađen u cijelosti, već samo mali dio do sada. Račune će MORH-u ispostaviti moja tvrtka ukoliko posao bude obavljen - pisano nam je odgovorila Čuljak uz napomenu da “nakon 30 godina iskustva u bavljenju novinarstvom, njena tvrtka na tržištu nudi usluge medijskog treninga, odnosa sa javnošću i kreiranja novinarskog i video sadržaja"

Dodala je i da je njena cijena znatno ispod tržišne za uslugu koju je obavila. Dakle, po Čuljak, angažman je tek počeo i traje u ovom trenutku, dok MORH govori da je završio u lipnju.

Dvije činjenice ipak govore u prilog tvrdnje Dijane Čuljak, te da MORH opet pokušava zamagliti kako troši novce poreznih obveznika. Prva činjenica je da su novinari koji su bili u MORH-u na tiskovnoj konferenciji o samoubojstvu vojnika, vidjeli Dijanu Čuljak. To je bilo 20. srpnja ove godine, dakle skoro dva mjeseca od roka u kojem MORH tvrdi da je ugovor istekao.

Druga činjenica je da podaci isplata iz državne riznice pokazuju da MORH dosad nije platio niti lipe tvrtki Adepto Media. Zakonski rokovi plaćanja obavljenih usluga u Hrvatskoj su 60 dana, a mogu se produžiti na maksimalno 90 dana.

Da je sve završilo do lipnja, tvrtka Čuljak bi morala biti plaćena za obavljeno najdalje krajem kolovoza. Sredinom studenog, još nisu platili ništa. Ako MORH ne plaća tako sitan iznos pet i pol mjeseci, to znači da krši zakon. Ipak, vjerojatnije je da Čuljak govori istinu.