Gašenje su otežavali jak vjetar i nepristupačan teren, a prema navodima građana, prije požara čuo se vatromet
VIDEO: Noćna drama
Čuo se vatromet pa je buknuo požar? Izgorjelo 6000 kvadrata u Dubrovniku, gasili ga brodom
Čitanje članka: < 1 min
Šumski požar koji je u srijedu u 0,20 sati izbio u dubrovačkom naselju Gorica lokaliziran je oko 1,45 sati, a u gašenju je sudjelovalo 26 vatrogasaca i vatrogasni brod "Orlando", izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci.
Pokretanje videa...
Požar su gasili vatrogasci JVP-a i DVD-a Zaton. Gašenje su otežavali jak vjetar i nepristupačan teren, a prema navodima građana, prije požara čuo se vatromet.
Požar je lokaliziran oko 1,45 sati, a ukupno je opožareno oko 6000 četvornih metara.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+