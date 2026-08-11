Tuga u Imotskom, preminula je Irena Lozo: 'Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite...'

Imotsku krajinu pogodila je tužna vijest. Preminula je Irena Lozo, dugogodišnja tajnica Udruge veterana 4. gardijske i članica Kluba djece veterana 4. gardijske brigade.

Članovi Udruge oprostili su se emotivnim porukama, istaknuvši koliko je radom, predanošću i osobnošću značila njihovoj zajednici.

- Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite - napisali su veterani.

Vijest o smrti mlade djevojke izazvala je brojne reakcije, a od nje se opraštaju poznanici i članovi zajednica čiji je dio bila. Svoj je trag ostavila i u radu udruge "Nismo same", koja pruža neizmjernu podršku ženama oboljelima od karcinoma. Upravo su se iz te udruge prisjetili suradnje s Irenom, ističući njezinu plemenitost koja je i njima ostala u trajnom i neizbrisivome sjećanju. Sjećanje na nju vezali su uz projekt koji simbolički nosi poruku nade i ustrajnosti, poruku koja je bila i dio Ireninog karaktera.

"Upoznale smo se kad smo snimale spot ‘Ne odustajem‘, koji će ostati trajna uspomena na ovu plemenitu mladu ženu, njezinu dobrotu i nježn

Posljednji ispraćaj bit će utorak, 11. kolovoza 2026., u 17:30 sati na mjesnom groblju Sv. Ane u Imotskim Poljicima.