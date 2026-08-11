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Tuga u Imotskom, preminula je Irena Lozo: 'Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite...'

Piše 24sata,
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Tuga u Imotskom, preminula je Irena Lozo: 'Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite...'
Foto: Facebook
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Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite, napisali su veterani 4. gardijske brigade opraštajući se od Irene Lozo (32), dugogodišnje tajnice udruge

Imotsku krajinu pogodila je tužna vijest. Preminula je Irena Lozo, dugogodišnja tajnica Udruge veterana 4. gardijske i članica Kluba djece veterana 4. gardijske brigade. 

Članovi Udruge oprostili su se emotivnim porukama, istaknuvši koliko je radom, predanošću i osobnošću značila njihovoj zajednici.

- Otišlo je srce i duša naše Udruge, naše dite - napisali su veterani. 

Vijest o smrti mlade djevojke izazvala je brojne reakcije, a od nje se opraštaju poznanici i članovi zajednica čiji je dio bila. Svoj je trag ostavila i u radu udruge "Nismo same", koja pruža neizmjernu podršku ženama oboljelima od karcinoma. Upravo su se iz te udruge prisjetili suradnje s Irenom, ističući njezinu plemenitost koja je i njima ostala u trajnom i neizbrisivome sjećanju. Sjećanje na nju vezali su uz projekt koji simbolički nosi poruku nade i ustrajnosti, poruku koja je bila i dio Ireninog karaktera.

"Upoznale smo se kad smo snimale spot ‘Ne odustajem‘, koji će ostati trajna uspomena na ovu plemenitu mladu ženu, njezinu dobrotu i nježn

Posljednji ispraćaj bit će utorak, 11. kolovoza 2026., u 17:30 sati na mjesnom groblju Sv. Ane u Imotskim Poljicima.

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