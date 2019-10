Curice (3) umrle u užarenom autu: Unutra je bilo 52 Celzija!

Dvije djevojčice iz američkog Hinesvillea su pronađene mrtve u užarenom automobilu nakon što su nestale iz kuće tijekom noći.

Blizankinje Raelynn i Payton Keyes (3) umrle su u nedjelju popodne u automobilu na 52 Celzija, a rezultati obdukcije pokazali su kako je smrt uslijedila nakon toplinskog udara.

Detalji vezani uz smrt blizanki i dalje su misterij jer se vjerovalo da su nestale prije nego što su njihovi udomitelji pozvali policiju.

Na dan njihove smrti dnevna temperatura bila je 34 stupnja. Nije jasno kako su došle u vozilo.

News 3 has obtained photos of Raelynn and Payton Keyes, who died of heatstroke Sunday in Hinesville.@WSAVtrishW spoke with their biological mother about the tragedy. Hear from her tonight at 5 & 6 on News 3. https://t.co/7ITtZXNdAC pic.twitter.com/LwPvbtz4Ub