Curice je mamio slatkišima, pa ih tjerao da ga zadovoljavaju...

Na sudu u Swakopmundu u afričkoj državi Namibiji, Dragan Vujičin proglašen je krivim je za pedofiliju i trgovanje djecom. Tužitelji su na sudu dokazali da je 68-godišnjak u razdoblju od 2013. do 2014. seksualno zlostavljao siromašne djevojčice, dajući im zauzvrat slatkiše i hranu. Kazna će biti izrečena naknadno, piše lokalni portal Nanibian.

Rođen u Srbiji, Vujičin je 1975. godine odselio u Namibiju. Vujičin je živio u iznajmljenom stanu sa svojom obitelji. U blizini, u barakama, živjelo je nekoliko siromašnih obitelji, u kojima je zlostavljač pronalazio svoje žrtve.

Zlostavljanje je izašlo na vidjelo kada je majka jedne od djevojčica čula jednu od njih kako govori: Idemo zadovoljiti ujka, pa će nam dati nešto novca.

Nakon nekoliko postavljenih pitanja, tajna podmuklog predatora je otkrivena i Vujičin je završio u istražnom zatvoru. Na početku je negirao optužbe. Tvrdio je da se brinuo o djevojčicama zbog teških okolnosti u kojima žive i inzistirao da su to sve laži izmišljene zbog ljubomore jer je on bijelac u braku s crnkinjom.

"I'm terrified to know how many he's got away with... that's the heartache of it all", this was Lucy Witt's last comment to The Namibian last Friday after she heard that her stepfather, Dragan Vujicin (68) was found guilty of rape and human trafficking. https://t.co/jPunVzx76n pic.twitter.com/KFL8ZhDNnG