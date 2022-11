Čuvala ga policija, a danas ga nitko neće - uvezli smo 10, a potrošili pet milijuna doza

Foto:

Donirali smo 3,3 milijuna doza, na stotine tisuća bacili, nove doze cjepiva dolaze i dalje, dolazit će i u 2023. Ministar Vili Beroš kaže kako nije do nas, nego do zajedničke politike Europske komisije, i odluka WHO

Bacili smo dosad preko 426 tisuća doza cjepiva protiv korone, oko 3,3 milijuna doza smo različitim kanalima - donirali. Od 10,25 milijuna doza koje su dosad stigle u Hrvatsku, potrošeno ih je tek pola, 5,3 milijuna. Pitali smo ministra zdravstva Vilija Beroša i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) čemu toliko doza, koje će na kraju biti bačene. Očigledno je da hrvatske građane cjepivo više ne zanima. Iz HZJZ-a odgovaraju kako će cjepivo dolaziti i iduće godine, ne navode u kojim količinama. Štoviše, rok trajanja dozama koje sad stoje na lageru ističe između prosinca ove, i srpnja iduće godine.