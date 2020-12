Cvate ljubav u izolaciji: Već sad imamo više poroda nego lani

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u prvih deset mjeseci rođeno je 30.207 beba što je povećanje od nekoliko desetaka prinova u odnosu na isto razdoblje lani, a tek se očekuje ‘baby boom’

<p>U jeku pandemije i crnih brojki preminulih, ipak ima tračak svijetla na kraju tunela jer nam raste broj novorođenčadi.</p><p>Koliko je cvala ljubav u izolaciji tek će se vidjeti narednih mjeseci jer tek prolazi devet mjeseci od prvog zaraženog korona virusom u Hrvatskoj, a sredinom ožujka obitelji i parovi su prisilno zatvoreni u svoje obiteljske domove.</p><p>- Padamo s nogu. Već sada imamo ukupno više od 100 poroda nego lani u istom periodu, a tek će nam pristizati rodilje iz doba ‘korone’. Bit će sigurno više poroda jer u razgovorima s ginekolozima znamo da je i veći broj trudnica na kontrolama – kaže nam medicinska sestra iz Istre koja radi na porodiljnom odjelu.</p><p>Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u prvih deset mjeseci rođeno je 30.207 beba što je povećanje od nekoliko desetaka prinova u odnosu na isto razdoblje lani, a tek se očekuje ‘baby bum’. Ipak živimo u nesvakidašnjim uvjetima pa je i tretman za trudnice i bebe drugačije nego inače.</p><p>Kako izgleda danas posao medicinskih sestara na ovim odjelima opisuje nam naša sugovornica:</p><p>- Radimo po 12 sati u smjenama no puno toga nam je pandemija dodatnoga nametnula. Kao i ostalo medicinsko osoblje maske, viziri i rukavice su nam sada svakodnevica. Uz to uzimamo trudnicama briseve pa je tu i dodatna procedura. Očevi smiju na porod no ne smiju na odjel pri otpuštanju rodilja i djece kućama što za na znači dupla ‘kilometraža’ u koracima. Nosimo gore dolje sve njihove stvari, kožare, robice, dekice pa spremamo bebe da bi potom i njih nosile na izlazna vrata gdje ih čekaju roditelji. Tu vam je hrpa papirologije koja se rješava, a paralelno morate brinuti o rođenim bebama i majkama u sobama.</p><h2>Stižu i trudnice s koronom</h2><p>Pojasnila nam je i koja je procedura za rodilje zaražene koronom</p><p>- Počele su nam u zadnje vrijeme stizati korona pozitivne trudnice pa nakon testiranja idu u izolaciju, a pri porodu je medicinsko osoblje u ful opremi. Nakon poroda, takve rodilje sele se na odjel za COVID, a njihove bebe idu na neonatalni odjel. U tom slučaju majke ne budu s djecom dok liječnici ne procijene da više nisu zarazne, odnosno dok test ne bude negativan – pojasnila nam je medicinska sestra.</p><p>Ova godina, čini se, bit će po pitanju broja rođenih bolja i od prethodne koju je pohvalio premijer Andrej Plenković.<br/> - Prema podacima Ministarstva uprave, imamo solidne vijesti - poručio je u ožujku na početku sjednice Vlade. A vijest je bila veći broj rođenih beba lani u odnosu na 2018., ali i 2017. godinu.</p><p>Plenković je tada naveo kako je prošle godine rođeno 36.553 djece, godinu ranije 35.905, a prije dvije godine 35.221. Dakle, prema podacima Ministarstva uprave, lani je rođeno 648 beba više nego 2018., odnosno 1332 više nego prije dvije godine. Već sada imamo više beba nego lani i to bez podataka za studeni, a čeka nas i prosinac.</p>