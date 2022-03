Cvrtila: Četiri su mogućnosti da rat u Ukrajini završi. Nažalost, nijedna od njih nije izvjesna...

Sve sankcije će sigurno na duži rok naštetiti ekonomiji Rusije, pa i ove nove. Sigurno neće imati odmah učinak, ali hoće s odmakom. Zapad mora nešto učiniti. Sankcije nemaju učinak na Putinovu politiku prema Ukrajini, rekao je geopolitički stručnjak Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN, gostujući u RTL-u Danas.

Europa pokušava odgovoriti invaziji Rusije na Ukrajinu koja ulazi u drugi mjesec, NATO šalje dodatne trupe na istočne granice.

- To je logično, procjene su takve da bi mogle biti ugrožene najistočnije članice NATO-a. Možda ne izravno, ali s obzirom na priljev izbjeglica, logično je da se postave za svaki slučaj. Možda neće biti potrebe za reakciju, ali to je poruka građanima. Putina to ne zabrinjava, ranije je NATO označio glavnom prijetnju za nacionalnu sigurnost Rusije - kazao je Cvrtila.

Američki predsjednik Joe Biden u međuvremenu dolazi u Poljsku.

- Ne brine ga ni to. Logično je da Biden ide tamo, Poljska je primila najveći broj izbjeglica, žestok je protivnik Rusije i to je određena poruka.

NATO u međuvremenu sukob promatra sa strane, ne želi Treći svjetski rat, a spominje se mogućnost slanja mirovne misije u Ukrajinu.

- Kad je Zelenski pozvao na zabranu letenja nad ukrajinskim nebom, to nije dolazilo u obzir. Bilo kakve mirovne snage morao bi netko odobriti, Vijeće sigurnosti ili netko drugi. Putinu to nije prihvatljivo, dolazak stranih vojnika na tlo koje nije njegovo, ali tamo borave ruske snage.

Što je s upotrebom kemijskog oružja od strane Rusije?

- Kako će se stvari odvijati lošije, povećava se vjerojatnost da će upotrebljavati određeno oružje lokalno koja će imati strašan psihološki učinak. To može biti kemijsko oružje, pa i nuklearno. Reakcija Zapada? Oni mogu samo upozoravati i osuđivati.

Kad bi ga mogli početi koristiti?

- Ako procijene da nisu ostvarili vojne ciljeve na terenu. Oružje se može koristiti kao jaki psihološki pritisak i izazivanje straha, što bi vjerojatno izazvalo još veće migracije ljudi. Upotrijebit će ga na onom području koje žele zauzeti.

NATO kaže da je Rusija izgubila 20 posto vojnih snaga.

- To su nepouzdane informacije, svatko pretjeruje s gubicima one druge strane. Ne možemo ih uzeti ozbiljno.

Koliko bi rat mogao trajati?

- Nažalost, dugo. Rat se može zaustaviti tako da netko pobijedi na terenu, a nitko zasad ne pobjeđuje. Druga opcija je da do toga dođe političkim pritiscima na Kremlj, što vidimo da ne prolazi. Treća je da se promjena dogodi od samog Kremlju, a četvrta preko nekih mirovnih pregovora. Ništa od toga zasad nije izvjesno - zaključio je Cvrtila.

