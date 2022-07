Cvrtila: Izvidi su se provodili u MUP-u jer je postojala sumnja

Bivši kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila komentirao je za N1 posljednje slučajeve curenja podataka zbog koji se provode izvidi, a u koji je upleten službenik koji je bio administrator podataka u Ministarstvu unutarnih poslova.

Cvrtila kaže da je vrlo izvjesno da su se izvidi provodili jer je postojala osnova sumnje.

- To još vjerojatno nije dovoljno da se nivo sumnje digne na viši nivo, a to je osnovana sumnje kada se podnosi kaznena prijava s dokazima prema DORH-u. Vjerojatno do te razine nisu došli nego pokušavaju kroz izvide podignuti tu razinu sumnje - govori Cvrtila za N1.

Komentirao je i činjenicu da je glavni administrator podataka u MUP-u osumnjičen da je prodavao podatke.

- U MUP-u mnogi ljudi nisu ovlašteni da imaju taj stupan pristupa podacima. Treba vidjeti radi li se o klasificiranim podacima. Vjerojatno dio podataka nije kvalificiran, ali je neobjavljiv. Ono što je još zanimljivo je to, po mojim informacijama, da se službenik koji je uhićen nalazio u Samostalnom sektoru za informatiku i komunikacijsku tehnologiju koji se nalazi pod nadležnošću samog ministra unutarnjih poslova. Neka MUP demantira, ali on nije bio pri Ravnateljstvu policije već pri samom MUP-u - kazao je.

Cvrtila kaže da je ministar Davor Božinović sigurno odgovoran za postavljanje sadašnjeg ustroja u MUP-u.

Najčitaniji članci