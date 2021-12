Nakon što su uhitili gradonačelnika Kutine Zlatko Babić te trojica suosumnjičenih za korupciju, zviždačica Adrijana Cvrtila je u četvrtak navečer za RTL komentirala uhićenja.



- Ovo je pozitivan pomak zato što svakako daje nekakvu nadu, ne samo u Kutini, nego i u drugim gradovima, da će drugi promisliti hoće li tako postupati (kao uhićenici op.a.) jer sam sasvim sigurna da takvih pojava, nepravilnog i nezakonitog ponašanja, ima i u dugim sredinama - kaže.

Adrijana Cvrtila smijenjena je prije tjedan dana na Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Na pitanje hoće li tražiti da se vrati na mjesto direktorice komunalca Eko Moslavine kaže:



- Konzultirat ću se sa svojim pravnikom i tada ću, vjerujem, donijeti odluku.

Na pitanje, je li se u međuvremenu vidjela s uhićenim i jesu li razgovarali, kaže:

- Vidjeli smo se dan prije akcije uhićenja. Pozvao me sebi u ured, zajedno s novim direktorom, i razgovarali smo o mom radnom mjestu na kojem sam trebala biti raspoređena nakon smjene. No ti mi nije bilo omogućeno. U tom razgovoru gradonačelnik Kutine jasno mi je dao do znanja da ja nisam za to mjesto zato što je to mjesto namijenjeno za osobu od iznimnog povjerenja novog direktora. Smatram da me se htjelo potaknuti da odem iz tvrtke.

Progovorila je i o tome kako izgleda njen radni dan. Ona je, naime, i dalje zaposlena u tvrtki, ali je smijenjena s mjesta direktorice.

- Kao najgora noćna mora s obzirom na to da sam po prirodi radoholičarka. Dolazim na posao i sjedim osam sati na radnom mjestu - rekla je.

Dodala je i da je pokušavala razgovarati s novim direktorom, da se svaki dan najavljuje na razgovor, no da on "ne surađuje".

Na pitanje bi li opet sve ovo ponovila kada vidi što se dogodilo kaže:

-Bih.