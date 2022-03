Cvrtila: 'Putin ne može postići ono što je htio. Zato sada mora pronaći izlaz iz ove situacije'

Ova informacija o trovanju pregovarača se naslanja na priču koja je ranije potvrđena, da Rusija koristi tako nešto da bi eliminirala svoje protivnike. Bez obzira što ju je teško provjeriti, ona je nekako vjerojatna zbog onog što je Rusija radila, rekao je geopolitički stručnjak Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN, gostujući u RTL-u Danas.

Podsjetio je kako su Ukrajina i Rusija u ratu te da jednako tako imamo i intenzivan rat u medijima, pun dezinformacija koje je jako teško provjeriti. Osvrnuo se i na današnje pregovore zaraćenih država.

- Očito se dogodio pomak i to je dobra stvar. Pregovori su nastavljeno nakon intenzivnih pregovora koji nisu bili poznati javnosti. I Roman Abramovič je igrao određenu ulogu, kao i drugi pregovarači koji nisu poznati javnosti. Nije slučajno da su se našli u Turskoj, ona to ne bi organizirala da nije bila sigurna da će biti napretka. Nije bez veze ni došao predsjednik. Na kraju imamo male pomake, a u ovakvom ratu svaki je manji pomak dobro došao - dodao je Cvrtila.

Rusi su najavili smanjenje aktivnosti oko Kijeva i Černihiva u cilju postizanja sporazuma s Ukrajinom.

- Ako pogledamo cijelu situaciju, Putin ne može postići ono što je htio, ne ide mu po vojnom planu, a sankcije polako rade svoje. On mora pronaći izlaz iz situacije, a da je dovoljno dobar da u Rusiji bude prikazan kao pobjeda, a da nije puno izoliran od europske zajednice. Ovo je dobar izlaz - dodao je.

- Kada dođe do prekida vatre možemo govoriti o jakom potezu do pronalasku sporazuma. Ovo je podloga tomu. Do danas nisu bili mogući susreti dvaju predsjednika, a sada se govori da bi mogli - navodi Cvrtila.

- Kada obje strane usuglase što bi trebao biti početak dijaloga. Pregovori oko Krima su velika stvar, da Ukrajina odabere biti neutralna, povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine je velika, Donbas tu bi mogli pregovarati. Dva predsjednika doći će na gotovo - poručio je Cvrtila.

