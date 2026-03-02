NOVI EXPRESS Premda ga guraju kao manekena u prospektu na Fakultetu političkih znanosti kažu da nije baš redovan na predavanjima. Postavlja se pitanje o sukobu interesa, stručnoj kvaliteti...
Da, doista postoji fakultet na kojem Grlića reklamiraju kao predavača! U Zagrebu je...
Da Goran Grlić Radman nije nositelj kolegija na postdiplomskom studiju diplomacije na Fakultetu političkih znanosti, vic tjedna pripadao bi Stipi Mlinariću Ćipi, koji je Gavrila Principa optužio za atentat na Stjepana Radića. Ovako, najvećim vicmaherima su se ipak predstavili kadrovici iz Lepušićeve 6. Goran Grlić Radman studentima predaje kolegij Neutralnost u suvremenim međunarodnim odnosima.
