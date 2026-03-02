Obavijesti

OBRAZOVNI SUNOVRAT PLUS+

Da, doista postoji fakultet na kojem Grlića reklamiraju kao predavača! U Zagrebu je...

Piše Boris Rašeta, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Da, doista postoji fakultet na kojem Grlića reklamiraju kao predavača! U Zagrebu je...
Zagreb: Obnovljena zgrada Fakulteta političkih znanosti | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Premda ga guraju kao manekena u prospektu na Fakultetu političkih znanosti kažu da nije baš redovan na predavanjima. Postavlja se pitanje o sukobu interesa, stručnoj kvaliteti...

Admiral

Da Goran Grlić Radman nije nositelj kolegija na postdiplomskom studiju diplomacije na Fakultetu političkih znanosti, vic tjedna pripadao bi Stipi Mlinariću Ćipi, koji je Gavrila Principa optužio za atentat na Stjepana Radića. Ovako, najvećim vicmaherima su se ipak predstavili kadrovici iz Lepušićeve 6. Goran Grlić Radman studentima predaje kolegij Neutralnost u suvremenim međunarodnim odnosima.

Trump se oglasio: Slijedi još udara. Vjerojatno ćemo imati još žrtava, ali to vam je tako
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Trump se oglasio: Slijedi još udara. Vjerojatno ćemo imati još žrtava, ali to vam je tako

Na iranskim ulicama ljudi su tugovali, ali i slavili. Proglašeno je 40 dana žalosti zbog smrti ajatolaha, a Revolucionarna garda najavila je žestok odgovor. Trump je upozorio Irance: NEMOJTE IĆI U ODMAZDU
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru
NAPAD NA BEIT SHEMESH

FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru

Najmanje devet ljudi ubijeno je u iranskom napadu na izraelski grad Beit Shemesh, objavio je BBC. Ozlijeđeno je više od 20 ljudi. "Izvlačili smo ljude iz ruševina dok su nam rakete još letjele nad glavama. Više kuća je totalno uništeno", kazao je jedan od spasioca s terena. Pojavile su se i prve fotografije s lokacije snažnog udara iranske rakete, prizori su stravični...

