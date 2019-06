'Da je vozio 80 km/h do ovoga ne bi došlo. Treba ih ograničiti'

Tahograf je potvrdio moje sumnje da je vozač zaspao i probudio se prekasno. Vozio je svih 140 kilometara istom brzinom od 90 na sat, a kočio je tek kada je udario u auto na odmorištu i ljude.

Rekao nam je to prometni stručnjak Željko Marušić koji vjeruje da se tragedija mogla izbjeći da su se poštivali prometni propisi.

- Maksimalna dozvoljena brzina za kamione je 80 kilometara na sat, no kod nas se tolerira do 90 na sat zbog uređaja kojima se u Hrvatskoj očitava brzina. No da je vozač tegljača vozio 80 na sat do ovoga vjerojatno ne bi ni došlo - kaže Marušić. S obzirom na to da nam drugi vozači kamiona govore kako recimo u Njemačkoj se ovakva tragedija ne može ni dogoditi jer ondje su odmorišta za kamione potpuno fizički odvoje od automobila i ljudi, Marušić ističe:

- Ne samo to. U Njemačkoj je maksimalna dozvoljena brzina 85 kilometara na sat. Samo pet km/h više, znači potrošnju goriva veću do četiri litre, a to vam govori koliko je veća snaga odnosno brzina. Velika je to razlika - kaže Marušić. Dodaje kako su naša odmorišta mahom građena prije 37 godina kada je bilo manje kamiona na cestama. Smatra da bi se na skretnicama za odmorišta trebala ograničiti brzina za kamione na 40 kilometara na sat.

- Sada stoji za sve 60 na sat no kamionu treba više prostora da se zaustavi i zbog njih treba dodati još taj jedan znak - zaključio je