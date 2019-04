Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić uputio je Uskrsnu čestitku vjernicima u domovini i izvan nje te svim ljudima dobre volje.

Čestiku prenosimo u cijelosti:

Draga braćo i sestre, poštovani gledatelji i slušatelji u Domovini i inozemstvu!

U Velikom tjednu priprave za najveću kršćansku svetkovinu, za Uskrs, odjeknula je vijest o strašnom požaru koji se dogodio u katedrali Notre Dame u Parizu. Vijest o toj tragediji zaokupila je pozornost svjetske javnosti. Govorilo se i pisalo o Katedrali kao o spomeniku općeg povijesnog i kulturološkog značenja za čovječanstvo, o umjetničkom remek-djelu, o jedinstvenom simbolu francuskog nacionalnog identiteta, o pariškoj turističkoj atrakciji, spominjalo se i da je to umjetničko djelo kršćanske europske civilizacije. Suosjećajući sa svima koji žale zbog velike tragedije koja je teško pogodila mnoge, a posebno Francusku i Katoličku Crkvu, poslao sam pismo kršćanske blizine i zajedništva pariškom Nadbiskupu.

Katedrala Notre Dame, u kojoj su se stoljećima uzdizale molitve i vapaji Bogu, izgrađena je da bi u njoj vjernici doživljavali Božju blizinu i duhovnu pomoć. Ta Katedrala postala je svojevrsno pariško marijansko svetište. Ona, kao i tolike kršćanske crkve po svijetu, a posebno predivne katedrale u Hrvatskoj i diljem Europe govore o kršćanskim korijenima našega drevnog kontinenta. One su građene iz vjere da bi služile za duhovne potrebe kršćanskih vjernika. Pariška katedrala podignuta je u čast Isusovoj Majci Mariji, koja je svoga Sina pratila do Kalvarije i s apostolima dočekala radost Kristova uskrsnuća.

Draga braćo i sestre, da je poslije muke i smrti na Veliki petak sve završilo u Isusovu grobu, da Krist nije uskrsnuo, danas ne bi bilo prekrasnih katedrala. Da Krist nije uskrsnuo, ne bi bilo ni kršćanske vjere, ni Evanđelja, niti sakramenata; ne bismo imali Euharistiju. Da Krist nije uskrsnuo, ne bi bilo Crkve, niti nas kršćana. Da Krist nije uskrsnuo, ne bismo danas slavili Uskrs.

Isusovo uskrsnuće jest središnji događaj ljudske povijesti. Po Kristovom uskrsnuću dogodilo se nešto novo, ljudskom naumu nepredvidivo. Kristovo uskrsnuće je Božja revolucija u povijesti, kojom se otvara nova dimenzija ljudskoga života. Isusovo uskrsnuće je pobjeda života nad smrću; pobjeda dobra nad grijehom i zlom. Po Isusovom uskrsnuću dogodio se novi Božji prodor dobra u svijet, koji na jedinstven način izaziva niz preobrazbi koje uistinu mijenjaju i obnavljaju svijet. Kristovo uskrsnuće daje čovjeku mogućnost novog odnosa s Bogom, uvodi nas u novost života.

Sveti Ivan evanđelist kaže da su se učenici obradovali kad su vidjeli Isusa Uskrsloga. Na tu uskrsnu radost Bog poziva čovjeka, svakoga čovjeka, koji se u dubini svoga bića želi otvoriti Bogu. Stoga, braćo i sestre u vjeri i svi vi ljudi dobre volje, ne bježimo od Isusova¬ uskrsnuća, jer nas nitko ne može tako nadahnuti kao Isus, uskrsnuli i živi, koji nas potiče da idemo dalje i savjetuje nam da nikad ne odustanemo, ma što se dogodilo. Isus neće nikada razočarati ljudsko biće koje traži Boga. Isus uskrsli može čovjeku vratiti radost. On nam omogućuje podići glavu i ponovno krenuti ispočetka.

Dragi prijatelji, kako je utješno poslušati ove riječi pape Franje: »Kristovo uskrsnuće posvuda širi klice (…) novoga svijeta; i ako ih se odreže one ponovno niču, jer je Gospodinovo uskrsnuće već prodrlo u skriveno klupko ove povijesti, jer Isus nije uskrsnuo uzalud. Ne ostanimo na margini te povorke žive nade!« (EG, 278). Braćo i sestre, to je vjera koja nas oslobađa od straha i životnih praznina, to je sigurna nada koja nas ispunja Isusovom ljubavlju. To je najbolji put koji preobražava našu, često sumornu, osobnu, obiteljsku i domovinsku zbilju.

U vjeri u Krista Spasitelja nitko nije daleko. Ako prihvatimo Uskrs kao polazište, naše će odredište postati bolji život, i to odmah, već sada. Zato svima vama, dragi vjernici u Domovini i vama izvan nje, bili u Gospodinu blagoslovljeni uskrsni blagdani. Sretan Uskrs želim i svim ljudima dobre volje.

