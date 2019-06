'Da manje radim u Zagrebu, na EU izborima prošao bih bolje'

Pred novinarima se pojavio u plavoj majici s natpisom "16 x 365 x 19" pojasnivši kako radi 16 sati dnevno, 365 dana u godini i tako kroz proteklih 19 godina.

"Na današnji dan prije 19 godina sam ja dobio prvo rješenje, odnosno postao gradonačelnik Zagreba. I boljeg načina da na današnji dan obilježimo taj dan nema nego da obiđemo najveću investiciju u gradu Zagrebu u svih 19 godina, osim pročišćivača. Radi se o investiciji skoro 600 milijuna kuna, ili točnije 560 milijuna kuna", istaknuo je Bandić. Napomenuo je i da o njegovih 19 godina govore i plakati Dinamove boje, "nebo plavi", koje je postavio po Zagrebu zato "da bodu oči". "Vidjeli ste rezultate, to su rezultati 19 godina ovog grada, 16 sati dnevno, 365 dana, 19 godina", kazao je.

Sljemenska žičara na idući Dan grada Zagreba

Najavio je da će sljemensku žičaru probati završiti za Dan grada Zagreba, 31. svibnja iduće godine, kada bi mogli završiti i Remetinečki rotor. Rekao je da se njezina izgradnja provodi u četiri faze - rekonstrukcija pruge Mihaljevac-Dolje, izrada projektne dokumentacije za žičaru, nabava opreme za žičaru i izvođenje radova za žičaru. Podsjetio je da su s radovima krenuli u ožujku.

"Ja samo mogu reći da će ovo kad polovicom iduće godine napravimo, građani grada Zagreba pozdraviti pljeskom zato što je preko 35 godina 'stara ljepotica' otišla u povijest, a ljudi jedva čekaju da se počnu 'peljati' na Sljeme", poručio je zagrebački gradonačelnik. Rekao je da izgradnjom sljemenske žičare još jednom demonstriraju da vode računa o razvoju Zagreba, da ga mijenjaju svakodnevno, a da pritom ostaje isti. "Stara žičara je zamijenjena novom, i bit će jedna od najmodernijih u Europi", istaknuo je.

"Ja da sam se ranije rodio, bila bi prije gotova", tim je riječima objasnio zašto žičara nije ranije izgrađena, iako je to obećavao. Upitan je li za financiranje žičare odobren kredit koji diže Zagrebački holding, Bandić je rekao da će biti kombinacija "kreditnog zaduženja i dobrog odnosa sa resornim ministarstvima, posebno sa fondom Europske unije, gospođom Žalac". Misli da će najmanje 50 posto sredstava dobiti bespovratno, iz sredstava EU.

O tome znači li to da još nije odobren kredit, Bandić kaže da sve ide svojim tijekom, investicije prate plaćanja i nitko neće raditi "džabe", nikad Grad nikome nije ostao dužan.

Ni jedan čovjek koji je nešto napravio u ovoj zemlji, nije bio bar tri mjeseca u zatvoru

Novinari su ga pitali i je li mu najgore u tih 19 godina to što je imao kaznene postupke pa i boravak u istražnom zatvoru. ""Čovjek koji je nešto napravio u ovoj zemlji, nije ni jedan da nije bio najmanje tri mjeseca u zatvoru", poručio je dodavši kako je i tu kvotu ispunio ali t, kaže, ne može komentirati, a "pravda je spora, ali dostižna".

"To nije najgore, to treba pitati one koji su to činili, ali o tome ne mogu sada govoriti, to ne mogu komentirati, bio bih sretan k'o malo dijete da vam mogu reći pet rečenica, ali ne mogu, ali ono sve što je dosad sud imao, što je okončano, ili u prvom ili u drugom stupnju, je oslobađajuće. Tako će biti i ostalo, samo treba vrijeme", kazao je.

Osvrnuo se i na snimke iz sudnice vezane za zapošljavanje u Gradu, poručivši neka "zabavljaju s tim javnost koliko hoće", a on je "na te snimke ponosan jer se ravnao svojim ovlastima". "Gradonačelnik ima pravo unaprijediti onoga tko radi, ali na žalost ne mogu sankcionirati onoga tko ne radi, i gradonačelnik ima pravo sebi dovesti suradnike", rekao je.

Njegov će ga stil, tvrdi "apsolutno siguran", odvesti u sljedeći mandat.

Pojasnio je i zašto stranku nije odveo u EU parlament: "Da manje radim u Zagrebu, prošao bih na europskim izborima bolje", istaknuo je. Nije htio odgovoriti jesu li to za njega bili poražavajući rezultati, dodajući da u ponedjeljak na tu temu imaju sastanak u stranci pa će o tome nešto više reći.

Neće gradonačelnik voditi računa o konjima privatnih ljudi

Na pitanje što se događa s projektom "Grad u Gradu" ili Zagrebačkim Manhattanom" jer se konjički klub mora iseliti, Bandić je rekao da su svi tamo dok se ne proglasi javni interes Grada. Rekao je da je na toj plohi sada stotinjak konja te da su to privatni konji pa neka plate, jer ima dva privatna mjesta u Zagrebu gdje konje mogu smjestiti i platiti. "Pa neće gradonačelnik voditi računa o konjima privatnih ljudi. Dosada je bilo, neka kažu hvala Zagrebu do sada što su imali i - neka se snađu", kazao je.

"Između Zagreb Cityja i konja od privatnika - biram Zagreb City. Da, to je projekt, najveći u Hrvatskoj", poručio je Bandić.

"Odluke suda ne komentiram", rekao je na pitanje kako komentira što odlukom Trgovačkog suda Boris T. Matić ostaje u Kinu Europa.

Na pitanje kako će riješiti problem u Petruševcu, gdje se protive useljavanju Roma, odgovorio je da će ga riješiti kao što ga je svugdje riješio. "Zagreb je otvoren i siguran grad i grad za sve ljude. Kako bi bilo kada sam ja došao 1974. da mene 'purgeri' nisu prihvatili, pa ne bi imali gradonačelnika. Dok sam ja gradonačelnik grada Zagreba nema viška ni jedan čovjek i svaki čovjek ima mjesta koji voli i radi ovaj grad. Tako ću riješiti", istaknuo je.