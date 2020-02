'Da, mason sam, a Gabrić je pokušao utjecati na postupak!'

Na upit Hine da prokomentira napise u tjedniku Nacional koji je objavio da je Jelenić mason i da je Vuk Radić, novinar 7Dnevno te jedan od osumnjičenih ucjenjivača, također mason koji je prisustvovao Jelenićevoj inicijaciji, čime bi mogao i njega ucjenjivati da će ga javno prokazati, glavni državni odvjetnik je potvrdio da je slobodni zidar od ožujka 2018. godine.

Jelenić je precizirao da je početkom ožujka 2018. pozvan pristupiti udruzi koja se bavi slobodnim zidarstvom kojoj tada nije bio na čelu Nikica Gabrić. Dodao je da je nakon što je primljen u udrugu građana veliki Orijent sudjelovao na još jednom sastanku te udruge koju je, zajedno s još nekolicinom članova, napustio u listopadu te godine nakon što ju je preuzeo Nikica Gabrić.

- Članovi koji su napustili udrugu osnovali su istovrsnu udrugu čiji sam član. Od kraja ožujka 2018. pa do danas, zbog brojnih poslovnih obveza ni na koji način ne sudjelujem niti u radu udruge Nikice Gabrića iz koje sam istupio, a niti u radu novoosnovane udruge, pojasnio je Jelenić.

Vezano uz kazneni predmet pokušaja iznude Nikice Gabrića, Jelenić je priopćio da je informaciju o događaju dobio od svojeg zamjenika Mladena Bajića, koji je kao Gabrićev prijatelj zaprimio njegovu dojavu o iznudi.

- Radi nužnosti osiguranja žurnog postupanja, jer je to iz dojave tako proizlazilo, tijekom vikenda sam s nadležnim državnim odvjetnikom dogovorio dolazak oštećenika u službu dežurstva tog državnog odvjetništva, obavio kratak razgovor s oštećenikom u kojem mi je on potvrdio sumnju na počinjenje kaznenog djela te je potom nadležno državno odvjetništvo nastavilo svoje postupanje zaprimanjem formalne kaznene prijave i poduzimanjem drugih radnji za koje je nadležno, dodao je u priopćenju.

Jelenić je nadodao da je Gabrić tijekom predistražne faze postupka pokušavao ‘’iz samo njemu znanih razloga’’ izravnu utjecati na njega te putem nadležnog državnog odvjetnika.

- Kako to nikako nisam mogao dopustiti zbog očuvanja zakonitosti postupanja, suglasio sam se s nadležnim državnim odvjetnikom da se ne poduzimanju mjere radi zabrane izlaženja časopisa, jer ne postoji za to zakonska osnova te zatražio da se i u ovom predmetu, kao i u svakom drugom, postupa jedino i isključivo temeljem zakona , odnosno da se primjena posebnih dokaznih radnji ne proširuje na osobe za koje ne postoje nikakve sumnje da sudjeluju u tom ili nekom drugom povezanom kaznenom djelu, te da se ne predlaže istražni zatvor ukoliko za to ne postoje zakonski osnovi, pojasnio je.

Glavni državni odvjetnik je napomenuo da je odluka o uhićenju osumnjičenika isključiva odluka policije, na koju državni odvjetnik niti smije niti može utjecati te da nije utjecao na rad nadležnog državnog odvjetništva u ovom kaznenom predmetu kako se to ukazuje u članku tjednika Nacional.

DORH: Nema sukoba interesa

- Navedeni predmet nije u nadležnosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i meni, kao Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske, cilj je da se sve radnje u ovom, i svakom drugom predmetu, poduzmu i provedu sukladno zakonu, a što čini svaki državnoodvjetnički dužnosnik i službenik. Ujedno, svi prikupljeni dokazi tijekom istrage bit će dostupni obrani, a ukoliko dođe do podizanja optužnice, i sudu i javnosti tijekom rasprave, nadodao je.

Uz to, Jelenić je pojasnio da je masonska udruga, čiji je član, udruga građana registrirana sukladno hrvatskim zakonima i da je podatak o članstvu u toj udruzi individualna stvar svakog člana, pri čemu je samo član osobno ovlašten taj podatak učiniti javnim.

- Dužnost pomaganja među članovima nikako ne uključuje pomoć koja bi bila protuzakonita niti je bilo koji akt udruge, kodeks ili pravila o radu iznad zakona ili u suprotnosti sa zakonom te ne smije biti iznad zakona ili u suprotnosti s njim, zaključio je Jelenić.

Iz Državnog odvjetništva su nadodali da članstvo u toj udruzi ne stavlja Jelenića ni osobno ni kao glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske ‘’ni u nikakav veći ili drugačiji potencijalni sukob interesa negoli, na primjer, kazneni postupci u kojima su okrivljenici ili žrtve državni odvjetnici kao članovi organizacije kojoj je na čelu’’. Uz to, DORH je napomenuo da se Jelenić u dosadašnjem radu, do spomenutog predmeta pokušaja iznude, nije ni osobno ni kao glavni državni odvjetnik susretao s članovima udruge kao okrivljenicima ili žrtvama, ‘’pri čemu je i tom predmetu, u mjeri u kojoj je bio upoznat i informiran, pristupio kao svakom drugom kaznenom predmetu’’.

Zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pokušaja iznude, zagrebačka policija privela je u petak glavnog urednika tjednika 7Dnevno i portala dnevno.hr Marka Cigoja, njegovog zamjenika Vuka Radića i direktoricu Mariju Dekanić.

Prema neslužbenim informacijama, njih troje je proteklih tjedana ucjenjivalo oftalmologa Nikicu Gabrića, osnivača i ravnatelja Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost. Novinari su mu nudili da će povući planiranu seriju tekstova o njemu, čiji bi sadržaj za njega navodno bio kompromitirajući, ako im na adekvatan način nadoknadi ‘’troškove’’. Pritom nisu tražili konkretan novčani iznos, nego da njegova klinika i zainteresirani partneri plate oglase na odgovarajućem broju stranica u tjedniku 7Dnevno. Oglasni prostor bi navodno stajao oko 200 tisuća kuna. Gabrić ih je, prema neslužbenim informacijama, odbio, a serija tekstova u kojoj ga nazivaju šefom masonske lože je objavljena.