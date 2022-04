'Da Putin umre, za to ne bi znali do 15 dana. Boje se panike, a Rusi pripremaju teren za nešto'

Sustav se obično priprema za takve scenarije. Nitko od građana Rusije, vjerujte, to ne bi saznao dok najbliži Putinovi suradnici ne bi donijeli odluku da se jedna takva vijest može pustiti u javnost. Kada bi kojim slučajem Putin umro danas, to ne bi bilo objavljeno prije sedam do 15 dana, odnosno dok ne završe pregovori, tj. dok se ne vidi kakvo je stanje na terenu. U takvom slučaju, slučaju Putinove smrti, njegovi najbliži suradnici boje se panike, rekao je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju dr. Branimir Vidmarović, stručnjak za međunarodne odnose.

Vidmarović je komentirao prognozu o završetku rata u Ukrajini do 9. svibnja. Kaže da će ruska propaganda pronaći opravdanje za eventualni neuspjeh i ističe da se sada na ruskoj televiziji već puštaju zabavni programi, koji se nisu pojavljivali od početka rata u Ukrajini.

- Priprema se teren za nešto, ili za veliki završetak rata ili za veliki zaborav. Ne bi trebalo nikoga iznenaditi da samo područje Donbasa i Luganske regije ostanu područja ratnog djelovanja. No, tada se postavlja pitanje zašto je Putin sve ovo napravio - rekao je Vidmarović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovakva situacija u Ukrajini najviše odgovara SAD-u.

- Ako sa zapadne strane gledamo na rat u Ukrajini, dojam je da je SAD-u u interesu da se sve ovo nastavi kako bi se ruska strana što više vojno i ekonomski iscrpila. Biden ne inzistira na pregovorima i ta pregovaračka aktivnost je najviše u rukama Francuske i Turske. Bio bih slobodan reći da je Amerikancima “dobro došlo” ovo rusko iscrpljivanje ekonomije i vojske kako bi se SAD mogao posvetiti Kini, odnosno odnosima s Kinom - pojašnjava Vidmarović.

Za kraj, komentirao je i tvrdnje da je Putin bolestan, koje dolaze iz raznih izvora. Smatra da je ta informacija jednaka onoj da je ministar obrane Sergej Šojgu imao srčani udar. Na Twitteru se može vidjeti informacija da je Putin “okružen” s nekoliko onkologa, što bi moglo biti indikativno. Ipak je Putin relativno star čovjek, ističe Vidmarović.

>>Uživo događanja iz Ukrajine pratite ovdje<<

Najčitaniji članci