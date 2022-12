Da se ne zaboravi: Suzana je u potresu izgubila sina, podigla je spomen ploču pokraj ruševina...

Foto: Facebook/Ljudi za ljude

Suzana je htjela da Darko kupi kuću u Glini, no on je govorio da je ona u Majskim Poljanama najljepša te da jedino to želi

Prošle su gotovo dvije godine otkako je područje oko Petrinje pogodio razoran potres magnitude 6.2 po Richteru. Sedmero je ljudi tada izgubilo život, bilo je na desetke ozlijeđenih, a oštećeno je više od 2000 objekata. Dok mnogi i danas pokušavaju zaboraviti taj dan, nekima je on zauvijek urezan u glavi i srcu. Suzana je u potresu izgubila 20-godišnjeg sina Darka. Na mjestu gdje je prije dvije godine život stao, postavila je malu spomen ploču, objavili su na Facebook stranici Ljudi za ljude. - Priča nam kako mu je govorila da kupi kuću u Glini, ali on je govorio da je ova u Majskim Poljanama najljepša i da jedino to želi. Uređivali su je zajedno, s prijateljima. Suzana se prisjeća kako su voljeli sjediti pod orahom, a Darku su pomagali svi susjedi. Jer su ga voljeli, jer je bio dobro dijete…- stoji u opisu uz fotografiju majke. Na tom su mjestu dvije godine kasnije i dalje ruševine. Ruševine koje podsjećaju na Darka. Upravo je zato Suzana ovdje odlučila, njemu u spomen, staviti malenu ploču.