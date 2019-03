'Da se on kajao što ju je ubo 88 puta, odmah bi izrazio žaljenje'

Trebao je izraziti žaljenje kada je krenuo postupak na Županijskom sudu, a ne danas. To meni ništa ne znači. Da je on imao kakvo žaljenje i da se kajao to što ju je ubo 88 puta to je trebao odmah izjaviti, a ne danas. Kad dosad nije govorio nije trebao ni danas, kazala nam je Vesna Krupljan, majka ubijene Kristine.

Podsjetimo, Vrhovni sud raspravljao je u četvrtak o žalbi Davida Komšića na presudu kojom je dobio 30 godina zatvora zbog ubojstva Kristine Krupljan.

Ona očekuje, ističe, da mu povise kaznu ili da završi u dugotrajnom zatvoru.

- Samo da mu ne smanje kaznu jer on nije zaslužio da izađe više iz Lepoglave ili da živi. On je bio ubrojiv kad je to napravio, on se nije liječio u Bosni. Njegova teta mi je došla dan prije sahrane izraziti sućut i rekla da je govorila bratu da ga vodi na liječenje. Nikad ga nije vodio na nikakvo liječenje. Ni u osnovnoj školi, ni u Bosni ni u Zagrebu. Oni hoće igrat na kartu da je on neubrojiv, on je dobro bio ubrojiv kad je od kuće uzeo kuhinjski nož - rekla je neutješna majka.

Ako Vrhovni sud poništi presudu i vrati cijeli slučaj na ponovno suđenje to će joj jako teško pasti.

- Ako to vrate na početak onda ću tražiti da se svi svjedoci s moje strane pozovu na Županijski sud jer ni jedna njena kolegica, niti bake, niti susjedi nisu bili pozvani kao svjedoci na Županijski nego samo na Državno odvjetništvo - naglasila je majka ubijene djevojke.

Komšić se u četvrtak na raspravu o žalbama javio videolinkom iz kaznionice u Lepoglavi. Slušao je sat vremena dok je sutkinja obrazlagala presudu nepomično gledajući u pod, a nakon toga se on obratio sudskom vijeću.

- Poštovani sude, ja sam odmah kad sam došao sebi i shvatio što sam napravio zatražio oca da me vozi u policiju gdje sam sve priznao, a to sam i ponovio na Odvjetništvu i rekao da mi je žao i da se kajem zbog toga što sam učinio. Još kao dijete sam imao psihičkih teškoća koje su utvrđene. Zbog toga sam se liječio u BiH. Ja sam o tome govorio i sudskim vještacima, međutim sud tome nije pridao nikakvu važnost. U tom momentu kad sam to počinio, nisam imao ni 20 godina. Žao mi je, žao mi je obitelji pokojne Kristine, svoje obitelji koja također nosi posljedice. Žao mi je što sam Kristini i njezinom djetetu oduzeo pravo na život. S njom sam proveo pet najljepših godina svog života. Ne prođe ni dan da je se ne sjetim. Sjetim je se svakog jutra, svakog dana i svake večeri prije nego idem spavati. Kad god čujem pjesmu koju smo voljeli ili se sjetim filma koji smo gledali zajedno, dao bih svoj život da vratim njen - rekao je Komšić i dodao da bi i njoj htio poručiti koliko se srami i kaje zbog svega.

Nakon Komšićeve izjave predsjednik sudskog vijeća pitao ga je ima li što dodati, na što je rekao da nema.

Na sjednici su uz peteročlano sudsko vijeće bili i Komšićev branitelj Veljko Miljević, njegova majka Olivera te Kristinina majka Vesna Krupljan, njena opunomoćenica Marieta Pavlović te mediji.

Žalbe na presudu uložilo je Županijsko državno odvjetništvo, odvjetnik Miljević, roditelji Davida Komšića, te osobno Ivo Komšić i David Komšić. O žalbama će raspravljati Vrhovni sud, a odluku će donijeti kroz mjesec-dva.