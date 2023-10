'Da su je kontaktirali, majka ne bi dala dozvolu da se Jean Michele koristi na tom plakatu'

Nakon jučerašnje konferencije za medije i predstavljenog plakata s fotografijom njezina sina Lyliane se šokirala. Ne osjeća se baš najbolje, stiže mjesec studeni, koji je sam po sebi najteži, mjesec sjećanja na najmilije koji nisu s nama, a sad još i ovo iznenađenje. Naime, za obitelj je taj plakat bio ogromno iznenađenje zato što nisu znali apsolutno ništa o tome i da će fotografija Jean Michela biti na njemu, kazao nam je Herve Rousseau, prijatelj obitelji ubijenog Francuza, a vukovarskog branitelja Jean Michela Nicoliera, kojeg je gradonačelnik Ivan Penava istaknuo kao zaštitno lice ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara.

Na plakatu dominiraju slovo "U" u riječi Vukovar, izjava Jean Michela "Vukovar, moj izbor i u dobru i zlu" te obilježje HOS-a. HOS-ovci će predvoditi Kolonu sjećanja, a Penava je sve jučer šokirao sramotnom izjavom koja produbljuje podjele na ovaj bolan dan, jedan jedini u godini u kojem bi svi trebali biti zajedno, kada je poručio neka svi onima kojima smetaju HOS i pozdrav "Za dom spremni" ne dolaze tog dana u Vukovar.

A majku Jean Michela, Lyliane Fournier, nitko nije kontaktirao prije nego li je odlučio staviti lice njenog sina na službeni plakat.

- Da ju je gradonačelnik Vukovara ili netko iz gradske službe kontaktirao, dozvolu za korištenje njegove fotografije ne bi dala. Da su je kontaktirali prije objave plakata, majka bi tražila da se njegova fotografija ukloni. Ali nitko ju nije pitao, što doista nije u redu. Majka ne želi da se njegovo ime i lik koriste u političke svrhe, a ovo to jest posebno kada znamo kakav je trenutni kontekst u Hrvatskoj i da iduće godine idu izbori. I to ne želi bez obzira o kojoj se političkoj stranci radi jer nije on Vukovar branio da bi bio zvijezda i završavao na plakatima nego da bi pomogao Hrvatskoj ostvariti svoju slobodu. I nije bio jedini, bilo je ih mnogo branitelja. Lyliane samo želi zajedništvo i ne želi nikakve političke igre oko Dana sjećanja na žrtve Vukovara - kaže Herve.

A priliku za pitati majku slaže li s time da njezin sin bude zaštitnim znakom ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja i tražiti njenu dozvolu za to, imao je Penava prije 12 dana na obljetnici pogibije Blage Zadre u Vukovaru. Sreli su se, pozdravili, ali nitko joj ovu ideju nije ni spomenuo.

Penava: 'Točno je da nisam tražio dozvolu. Ali bolje da šutim'

Penava priznaje da nije tražio dozvolu obitelji.

- To je točno, kao što je točno da ni mnogo puta prije to nismo činili - rekao je, ali nije tu stao. - Jednako kao što je točno i da je cjelokupni ovaj angažman u interesu skretanja pozornosti, prije svega Tome Medveda, koji je uzeo tu obitelj pod svoje okrilje, a davno prije njega sam ja surađivao s tom obitelji. Zato je sada bolje da šutim i ne kažem sve što imam jer bi svašta moglo izaći na vidjelo, a ne bi pridonijelo zajedništvu i uspomeni na Jean-Michela Nicoliera - poručio je Penava za Jutarnji list nakon što je Lyliane javno izrazila zgražanje ovim postupkom.

Nastavlja zgražati: 'Neće moći baciti vijenac za srpske žrtve u Dunav u centru grada'

A unatoč lavini zgražanja što si je dopustio privatizirati Dan sjećanja i određivati tko bi trebao, a tko ne doći odati počast žrtvama, Penava je otišao i korak dalje. Gostujući u emisiji Bujica, u kojoj je jedna od tema bila i Sandra Benčić (Možemo) i njena najava bacanja vijenca u Dunav kao znak odavanja počasti svim žrtvama Domovinskog rata, vukovarski gradonačelnik, obzirom da to svake godine radi i SDSS, poručio je - ove godine neće moći!

- E, vidite, to je politizacija. I provokacija. Koalicijski partner ove Vlade dolazi 17. studenog u Vukovar baciti vijenac srpskim žrtvama. Ja im poručujem da neće to napraviti ove godine, mogu to napraviti negdje skrivećki, ali u centru Grada neće dolaziti provocirati Vukovarce i Vukovar jer to što oni rade je sramotno - naglasio je. Aha - uzvraća Benčić.

Benčić: 'Neće nam nitko zabraniti'

- Naš Klub svake godine sudjeluje u Koloni sjećanja, idemo i u posjet Ovčari i memorijalnom groblju. Uz ta mjesta, idemo i na Dunav dan nakon mimohoda odati počast svim civilnim žrtvama rata. Pa ćemo tako i ove i nitko nam to ne može zabraniti - rezolutna je predsjednica Kluba Možemo.

Nema više riječi za sve ovo što vukovarski gradonačelnik i čelnik Domovinskog pokreta radi.

- Ne pristajem na podjele, svi živimo u istoj zemlji. Da si bilo tko uzima za pravo da zabranjuje građanima sudjelovanje u odavanju počasti žrtvama je nezamislivo. To je nedopustivo i uzrokuje daljnju eskalaciju govora mržnje i podjela. Ovo je iživljavanje nad onima koji izražavaju pijetet prema žrtvama, ali i nad samim žrtvama. U nedostatku sadržaja koji može ponuditi građanima, Penava poseže za najtežim oblicima demonizacije drugih i korištenja simbolike ustaškog režima da bi ušićario koji politički poen. I to je najjadnije od svega - kaže nam. Kontaktirali smo i SDSS-ovog Milorada Pupovca, no reakciju do zaključenja broja nismo dobili.

Glavni tajnik DP-a: 'Sve ovo što radi, radi kao gradonačelnik, nema veze s Domovinskim pokretom'

Penava ne prihvaća da je on taj koji sada izaziva podjele u društvu. Dapače, smatra da ima najveće pravo od svih reći tko je dobrodošao, a tko ne.

- Dobro je da smo se razotkrili i da vidimo tko je na kojoj poziciji. Ja, ne kao Ivan Penava, nego kao prvi čovjek Vukovara, koji na to ima pravo više nego bilo tko u ovoj zemlji, lijepo kažem da nam svi ti kojima smeta HOS ne dolaze. Nemojte doći, rekao sam to vrlo otvoreno i jasno. Ako su to podjele, onda ćemo se dijeliti na tim linijama, međutim čelni akteri ove zemlje su ti koji su davno podijelili ovu zemlju i upravo ovih dana slušamo o dvije Hrvatske iz usta premijera - kaže Penava naglašavajući kako on uvijek zaziva u Vukovaru jednu Hrvatsku. Da, onu koja njemu paše.

- I ta Hrvatska neka nam se pridruži. A ovi drugi, kojima smetaju heroji Grada Vukovara, koji bi htjeli mijenjati našu povijest, kojima smeta Hrvatska i ljube zvijezdu petokraku...Neki će reći da politiziram, ti političari nisu svjesni da ja s ovom temom živim svaki dan, svaki božji dan, a njima je ovo politika. Govoriti meni da ja politiziram s Gradom Vukovarom, u redu, to i je moja politika, da ja čuvam vrijednosti Domovinskog rata i HOS-a - poručuje gradonačelnik i čelnik DP-a.

Pitali smo i glavnog tajnika stranke Josipa Dabru što misli o šefovim izjavama.

- Sve ovo što predsjednik radi, on radi kao gradonačelnik Vukovara, a ne kao predsjednik Domovinskog pokreta. Ja sam glavni tajnik stranke, tako da ja ne mogu govoriti u tom kontekstu, to nema apsolutno nikakve veze s Domovinskim pokretom - kazao nam je.

Penavom su zgroženi i Socijaldemokrati.

- Obično oni koji su najekstremniji potenciraju najveće podjele u društvu kako bi mobilizirali svoje biračko tijelo. U ovom slučaju ovo desno. Mislim da to nije dobro, prvenstveno zbog toga što je Hrvatska ujedinjena u Domovinskom ratu i bilo kakva konotacija s Drugim svjetskim ratom, ustaštvom i fašizmom, ne smije u modernoj Hrvatskoj postojati. Za nas Socijaldemokrate mislim da je taj stav itekako jasan - poručio je Davor Bernardić.

No, Penava je nastavio i danas u istom tonu.

- Molba svima kojima smeta postrojba HOS-a i njihova insignija da zaobiđu Vukovar jer smatram licemjernim hodati ulicama ovoga grada, gdje imamo ulicu posvećenu dragovoljcima HOS-a, imamo most pripadnika HOS-a, imamo bistu, imamo sliku pripadnika HOS-a u Uredu gradonačelnika - ne odustaje Penava.