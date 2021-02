Predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić odgovarao je na N1 na pitanja o tvrdnje nekih medija da posjeduje 'vilu'.

Voditeljica ga je prvo pitala je li se cijepio protiv Covida-19.

- Ja se nisam cijepio. Imam dijabetes, u rizičnoj sam skupini, ali čekam da me pozove liječnica opće prakse.

'To je bila roh bau kuća kad sam je kupio'

Voditeljica ga je potom pitala, ta navodna 'vila' u kojoj stanuje, je li ona doista vrijedna skoro 3 milijuna kuna i je li doista zavedena kao 'oranica' ?

- Ja bih vas molio, medije, da nastave s time, da mi podignu vrijednost (nekretnine). Ako mi netko nađe kupca za 3 milijuna kuna, neka mi javi - odgovorio je Ribić.

Objasnio kako je došao do dotične nekretnine. Rekao je da je to, kad je kupio, bila roh bau kuća:

- Ja sam to platio 90.000 eura, roh bau kuću, što uvijek uključuje i zemljište. Nevjerojatna mi je sreća da sam uzeo kredit Zagrebačke banke, jer da nisam, nikome ne bih mogao dokazati kolike su bile cijene roh bau kuća (u to vrijeme). Dakle, to nije vila već je to kuća s 90 kvadrata stambene iskoristive površine i 108 kvadrata u podrumu koji nije stambeno iskoristiv - istaknuo je Ribić.

Pokazao je elaborat banke i navedenu cijenu ovlaštenog sudskog vještaka koji je kuću sa zemljištem procijenio na 92.400 eura. Nekretninu je kupio 2014., rekao je, a procjena je bila u lipnju 2015.:

- Razlika je 2000 eura. Sad mi recite, mediji su rekli da sam platio upola niže od stvarne cijene. Jasno sam napisao, ispalo me je 180.000 eura, unutarnje uređenje, uređenje dvorišta. To sam u roku od četiri godine od kupnje polako uređivao, sređivao i 2020. dovršio. Zajedno s kućom, sve skupa me je koštalo 180.000 eura. Procjenitelji kažu da je vrijednost kuće sada 200 do 250 tisuća eura - istaknuo je Ribić i konstatirao i to da Gornje Vrapče, gdje mu se kuća nalazi, nije elitna lokacija.

- Kuću sam kupio od firme koja nikad nije poslovala sa sindikatom. Vlasnik nikada nije poslovao sa sindikatom.

'Prvu imovinu u svom životu sam stekao sa 60 godina'

Na temu svoje štednje zatim je rekao:

- Tih 150.000 eura su ušteđena sredstva za 30 godina rada, cijele dane provodim u sindikatu, nemam djece, imam plaću u rangu državnog tajnika, što sam trebao raditi? Sa 60 godina sam stekao prvu imovinu u svom životu. Zbog toga sam razapet na medijski križ - protumačio je sadašnje napade.

Što se sindikalnih predsjednika tiče, kazao je:

“Prvo imamo da se dugi niz godina održavamo s lijepim, velikim plaćama, kao da mi sami sebe instaliramo, kao da nas nikad nitko ne bira. Deset sati sam dnevno provodio u Ministarstvu uprave kad se radila reforma sustava plaća 2007. Znate li što se s tim dogodilo? Završilo je u ladici. Nemojte mene pitati zašto se to dogodilo. Pitajte politiku!”

Konačno, kako je riječ o sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, Ribić je komentirao i najnoviji niz situacija oko rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa:

- Vi znate kakve smo mi bitke vodili protiv rektora Borasa od početka - kazao je te istaknuo da je njegov sindikat od prvog trenutka govorio o Borasu i branio, primjerice, Filozofski fakultet.