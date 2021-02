Ulica je bila katastrofa, puna rupa, upozoravali smo na to, a onda su se samo odjednom pojavili bageri i strojevi te asfaltirali ulicu. Bili smo u čudu, a onda se nakon nekoliko dana uselio Ribić u svoju vilu.

Priča nam o toj neobičnoj podudarnosti susjed Vilima Ribića na zagrebačkom Gornjem Vrapču. Grad Zagreb nije asfaltirao prilaznu cestu toj ulici, Skenderi, nego samo nju, pa je i to neobično, kaže nam susjed čiji su podaci poznati redakciji.

- Nitko od nas nije imao privilegiju da mu se asfaltira cesta prije useljenja - kaže.

Dodaje i da mu je bilo tragikomično pročitati da je Ribić kupio zemljište od 1285 kvadrata s roh bau vilom od 250 četvornih metara bruto površine za 90.000 eura.

Šutnja u sindikatu

- Ma ovdje su moji samo građevinsko zemljište slične površine platili 70.000 eura. To je nerealna cijena - kaže.

A Vilim Ribić nam se i jučer nije javljao i htio dati izjave iako smo mu htjeli ponuditi javljanje uživo da kaže svoju stranu priče. On je 2014. godine kupio nedovršenu vilu od tvrtke Talaria Ane Kovač, koja je godinu prije kupila zemljište - 43.000 eura za zemljište je osigurala tvrtka njezina brata Zorana Kovača koji preko svojih tvrtki iz Sigma grupe gradi stanove za članove sindikata. Dosad ih je kroz godine napravljeno oko 1400. Osim toga, sudjelovao je i u gradnji Sindikalnog doma koji je pokrenuo Ribićev Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja. Ribić je zatim pokrenuo izmjene građevinske dozvole i dovršio vilu. Ali i pet godina poslije nije je upisao u katastar i zemljišne knjige. Isplatio je 90.000 eura bez kredita na zemljištu, a nakon toga dignuo kredit od 228.000 kuna (oko 30.000 eura). Vratio ga je za četiri godine.

Kako je cijena po mišljenju stručnjaka barem tri puta niža od trenutačne vrijednosti vile, otvoreno je pitanje je li Ribić dobio dar i je li možda u sukobu interesa. Pitali smo to i novo vodstvo Nezavisnog sindikata znanosti, u kojemu je Ribić danas glavni tajnik. Nismo dobili njihov odgovor. Jedan od sindikalnih vođa koji sudjeluje u projektu gradnje sindikalnih stanova s Kovačevim tvrtkama poručio je da je to dobar projekt i da je važno da se nastavi. Nije znao za Ribićeve transakcije s tvrtkom, ali oni se, kaže, neće miješati u to i da ako ima bilo što sporno, to trebaju ispitati institucije.

Podsjetimo, jedan projektant nam je napravio i izračun cijene gradnje takvog ukopanog objekta. Ispada da je trebalo utrošiti oko 2,5 milijuna kuna za gradnju i uređenje. I još 300.000 kuna za dozvolu i priključke.

Razgovarali smo i s dva vlasnika agencija za nekretnine s dugogodišnjim iskustvom o današnjoj vrijednosti kuće.

Jedan je procijenio da bi se bez problema moglo dobiti između 250.000 i 300.000 eura. Drugi kaže da bi vrijednost mogla biti i pola milijuna eura. Nitko ne zna koja je kvaliteta unutarnjeg uređenja, pa su zato tu oscilacije. Po bilo kojoj metodi, troška gradnje ili prodajnoj vrijednosti, svi se slažu da je 90.000 eura preniska cijena.