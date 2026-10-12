Dabar pregrizao kabele, tisuće bez struje na sjeveru BiH! Glodavca su ulovili na djelu...

Više od 1600 potrošača na području Prnjavora, na sjeveru Bosne i Hercegovine, ostalo je bez struje nakon što je dabar pregrizao kabele, objavila je tvrtka Elektrokrajina, zadužena za opskrbu električnom energijom na tom području.

Struje je nestalo u nedjelju navečer, a stručne ekipe poslane na teren otkrile su da su naponski kabeli prekinuti jer ih je pregrizao dabar.

Glodavca su čak uspjeli snimiti pokraj oštećenih kabela i fotografijom dokumentirati krivca za nastalu štetu.

"Kvar na srednjenaponskom dalekovodu je u nedjelju prouzročio dabar koji je presjekao svih šest podzemnih kabela na dionici dalekovoda koja se provlači

"Za zamjenu podzemnih kabela nužno je angažirati teške građevinske strojeve što usporava dinamiku otklanjanja kvara i ponovne uspostave urednog napajanja električnom energijom. Molimo sve korisnike koji se napajaju sa dalekovoda 'Štrpci' za strpljenje i razumijevanje", poručili su.