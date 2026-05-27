Iliju Savića (52) iz Rajčića kraj Novske u vlastitom dvorištu napala je nepoznata zvijer. U borbi za život doznao je da je riječ o dabru. "Krv je liptala, nije me puštao", rekao je Ilija
NA ZALASKU SUNCA PLUS+
Divlji dabar izgrizao muškarca i psa kod Novske: 'Da se nisam obranio, ne bih imao koljeno...'
Čitanje članka: 3 min
Ono što je trebalo biti mirna večer pretvorilo se u pravu dramu. Tišinu večeri odjednom su prekinuli žestoki lavež i uznemirenost mojih pasa, Bele i Rohija. Sluteći da se nešto događa, pogledao sam prema ulazu u dvorište i u polumraku ugledao neobičnu siluetu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+