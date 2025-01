Dabro je pucao iz jugoslavenske Crvene zastave: 'Vlasnik takve ide u zatvor na tri godine'

On ovakvo nešto ne smije imati. To je oružje u A kategoriji i rezervirano je jedino za vojsku i policiju. Kazna po zakonu za posjedovanje takve puške je do tri godine zatvora.

Kaže nam to stručnjak za oružje o novoj fotografiji bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre kako pozira s puškom u kukuruzištu. Iako je zbog prirode svog posla morao ostati anoniman, rekao nam je kako je vidljivo da se radi o replici popularne ruske puške kalašnjikov. Ovaj model nosi ime Crvena zastava M70 AB2 i dolazi u kalibru 7,62x39.

Foto: mup

- Ona je jugoslavenske proizvodnje. Dosta je česta na crnom tržištu. Ljudi bi je uskladištili nakon rata za 'ne daj Bože'. Unatoč motivu, nelegalno je posjedovati je - kaže stručnjak.

Dodao je kako Dabri za nju ne može proći priča da mu treba za lov, ali da bi se mogao natezati da je iz nje ispaljivao manevarske metke. Naime, to je priča koju je pokušao podvaliti za snimku pucnjave iz pištolja.

- Radi se o tome da ta puška može jednostavnije pucati manevarske nego pištolj - pojašnjava stručnjak priču u teoriji.

Podsjetimo, Dabro je sredinom veljače dao ostavku na ministarsku dužnost nakon što je Jutarnji list objavio snimku na kojoj on iz auta puca kroz prozor. Sve se odvijalo na ulasku u selo, a on se pokušao braniti da je samo pucao ćorke. U roku od nekoliko sati razgovarao je s premijerom Andrejom Plenkovićem i podnio ostavku. Sad se vratio u Hrvatski sabor i ključan je glas za daljnju vlast HDZ-a i DP-a. Za neuspjeh okrivio je to što je otkrio muljaže u Hrvatskim šumama.