BIVŠI MINISTAR

Dabro likuje zbog uhićenja, a znakovito poručio: Očekujem da Uskok pokuca na još neka vrata

Zagreb: Hrvatski Sabor | Foto: Robert Anic/PIXSELL

U jeku lanjske afere s Hrvatskim šumama, Josip Dabro je tvrdio da mora otići jer je taknuo u leglo kriminala u toj tvrtki koju je tada vodio HDZ-ov Nediljko Dujić. Sada je iskoristio priliku da podbode i maknutog HDZ-ovca

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro iz Domovinskog pokreta je pozdravio jutrošnju akciju uhićenja i iskoristio je da podbode bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića (HDZ). Podsjetimo, Dabro je govorio o kriminalu od 150 milijuna eura u Hrvatskim šumama, te kada je morao dati ostavku zbog pucnjave, govorio je da je politički smijenjen jer je htio uvesti reda u Hrvatske šume koje su "leglo kriminala". Dujić mu je odgovorio da izmišlja štetu. Podsjetimo, Dabro je prvenstveno govorio o šteti koja je nastala nakon ledoloma u Slavoniji, a čini se da ovo nije povezano s područjem spačvanskog bazena jer nisu uhićeni voditelji tih šumarija. 

- Izmislio sam i jutrošnju akciju Uskoka koja se dogodila zbog kriminala s trupcima u Hrvatskim šumama na koji sam jedini otvoreno upozoravao. A izmišljam i da će se uskoro pokucati na još neka vrata - objavio je Dabro uz fotografiju Dujića i njegovu izjavu da nema kriminala u Hrvatskim šumama. 

U jeku ove javne prepirke koja je ipak završila Dujićevom smjenom na inzistiranje DP-a, sad već bivši šef Hrvatskih šuma je tvrdio i da je njegova uprava podnijela kaznene prijave zbog nezakonitosti koje su sami otkrili, a nemaju veze s Dabrinim tvrdnjama. 

