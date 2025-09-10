Dabro likuje zbog uhićenja, a znakovito poručio: Očekujem da Uskok pokuca na još neka vrata

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro iz Domovinskog pokreta je pozdravio jutrošnju akciju uhićenja i iskoristio je da podbode bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića (HDZ). Podsjetimo, Dabro je govorio o kriminalu od 150 milijuna eura u Hrvatskim šumama, te kada je morao dati ostavku zbog pucnjave, govorio je da je politički smijenjen jer je htio uvesti reda u Hrvatske šume koje su "leglo kriminala". Dujić mu je odgovorio da izmišlja štetu. Podsjetimo, Dabro je prvenstveno govorio o šteti koja je nastala nakon ledoloma u Slavoniji, a čini se da ovo nije povezano s područjem spačvanskog bazena jer nisu uhićeni voditelji tih šumarija.

- Izmislio sam i jutrošnju akciju Uskoka koja se dogodila zbog kriminala s trupcima u Hrvatskim šumama na koji sam jedini otvoreno upozoravao. A izmišljam i da će se uskoro pokucati na još neka vrata - objavio je Dabro uz fotografiju Dujića i njegovu izjavu da nema kriminala u Hrvatskim šumama.

U jeku ove javne prepirke koja je ipak završila Dujićevom smjenom na inzistiranje DP-a, sad već bivši šef Hrvatskih šuma je tvrdio i da je njegova uprava podnijela kaznene prijave zbog nezakonitosti koje su sami otkrili, a nemaju veze s Dabrinim tvrdnjama.