Dabro: 'Ne bojim se zatvora. Mandat ne dam nikome! Bomba? To je laž, pakiraju mi'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro dao je izjavu za medije nakon što je Državno odvjetništvo zatražilo od saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) da mu se skine imunitet.

Odgovorio je na pitanje je li učio sina da puca, prenosi N1.

- Prije svega, ne mogu komentirati istragu, a to je laž. Jutros sam pročitao da sam djetetu davao neke ručne bombe. Ja u životu nisam bio blizu bombe. Šest tjedana sam na naslovnicama, jasno je tko mi to pakira. Tu je sud. Ako trebam ići u zatvor, preležat ću to na jednoj strani. Ne bojim se zatvora. Mandat ne dam nikome. Zašto bih to radio? Izabran sam do ljudi u petoj izbornih jedinici. Najvjerojatnije ću zbog toga i završiti u zatvoru, pod krinkom ovih djela - kazao je.

MIP će danas raspravljati o tome hoće li mu skinuti imunitet, a sabor će o tome glasati sutra.

- Ovo za ručnu bombu nije istina, mogu ja napraviti da vi ovdje hodate goli... - dodao je.

Upitan je i tko mu podmeće.

- Mislim da je to povezano. Ima tu i partnera i ljudi koji rade za strane obavještajne službe. Od umirovljenih djelatnika SOA-e sam dobio upozorenje da se u Hrvatskoj nalazi spavač koji se pravi veliki Hrvat. Nisam rekao da je to HDZ. Pustimo da prođe vrijeme. Da Dabro sutra s glazbom ode u istražni zatvor - kazao je.

Komentirao je očekuje li raskid koalicije.

- Po meni je mazohizam da vam zatvaraju ljude, a vi dižete ruke i držite nekog. DP je jedinstven, neće nitko izvlačiti šibu po šibu i lomiti nas. DP ide raditi ono što je rekao. Novi izbori? Ne znam, nisam ja prorok i nemam kristalnu kuglu - rekao je.

Na pitanje hoće li nakon istražnog zatvora, ako ode u njega, nastaviti podržavati HDZ, odgovorio je: "To ćemo vidjeti. Još se ne zna hoće li me pritvoriti, ali to se zna jer je sve režirano."

- Nije normalno da se navodi da moj utjecaj na svjedoke, na moju suprugu i mog sina. Da me se stavlja u istražni zatvor nakon mjesec i pol dana. Vidjet ćemo kako će se tko ponašati. Ako se utvrdi da sam kriv, dajte mi je maksimalnu kaznu i preležat ću je na jednoj strani - dodao je.

Na spomen Marija Radića kaže: "Njemu na dušu". Na pitanje gdje je kalašnjikov iz kojeg je pucao na snimkama koje su objavljene je novinarima poručio: "A jeste uporni".