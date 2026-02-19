Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
'Ultimatum je trebao pasti zbog inflacije i afere Beroš. Hrvatska je pod Plenkovićem postala fašistička država'
Od 15.9., otkad je krenulo, što smo imali u četiri mjeseca? Osim Andrije Mikulića, teme koje su dominirale su iz ovog spektra. Most je prvi u deklaraciji 2023. osudio nacizam, fašizam i komunizam, rekao je Ante Kujundžić iz MOST-a.
- Što se tiče Dabre, gdje je Domovinski pokret? Ispada da su ovo prijedlozi samo Dabre. Što su onda temelji stranke? Odnosno, ajmo ovako, zašto je Dabro ostao sam? Hrebak, kojem je ovo problem, i zaista je objektivni problem. Ja se slažem da svu povijest treba ostaviti u muzejima jer su svi režimi punili jame i imali takve etape.
Volio bih da je Hrebak uvjetovao izlazak onog trenutka kad je pala kupovna moć, kad je skočila inflacija. Ja bih volio da je onog trenutka kad je Vili Beroš od djece koja imaju tumor izvukao novce, svaki koalicijski partner dao 30 dana ultimatuma. Sad imamo raspravu u kojoj nisu stručni ljudi. Ovo je tema koja dijeli Hrvatsku i dijelit će dok se ne sjednu stručni ljudi za stol i ne riješe to jednom zauvijek - dodao je.
Kad prihvatimo da i nacizam, i fašizam, i kasnije ono što je donio komunizam treba osuditi, bavit ćemo se bitnim stvarima za napredak Hrvatske, dodao je Kujundžić.
- Da biste dobili izbore, morate samo krenuti u ideološki rat i jednom nogom ste unutra. Andrej Plenković je prije ultimatume rješavao smjenom ministara Mosta. Ja mislim da je ovo pokušaj sanacije, mislim da je spustio svoje kriterije. Ne znam čega se boji i što misli, ali činjenica je da je pod njim Hrvatska u Europi postala fašistička država, a svi građani su odavno osudili fašizam. Gdje je nestao taj Plenković iz 2016./2017.? Mislim da će se ovo smiriti i onda će krenuti neke smjene. Ne čini mi se da je stabilan i siguran u sebe - rekao je.
Kujundžić je dodao da su 'ZDS' i 'SNSF' njemu isto.
- Ali moramo razgraničiti nešto. Antifašizam je temelj države i utkan je u Ustav. Pod tim pozdravom su se ljudi borili protiv ubijanja. “Smrt fašizmu, sloboda narodu” u kontekstu antifašizma nije isto što i “Za dom spremni”, ali se koristio kasnije i u komunizmu. Razgraničimo priču. Ako osuđujemo komunizam, osudili smo i simbol. Dakle, jedno je antifašizam, drugo komunizam - objasnio je.
Nino Raspudić izjavio je da u, kako je rekao, „tragikomičnim situacijama poput ove nedostojne lakrdije“ preostaju dvije mogućnosti, smijati se ili plakati, te da je bolje smijati se.
- Pokazalo se da sam bio u pravu, Plenković je primirio svoje male partnere. Dabro sada traži častan uzmak pred političkim tijelom koje cilja. Vjerojatno ide u smjeru da će ga netko zamijeniti u Saboru, a on dobiti sinekuru. Njegov prijedlog zabrane crvene zvijezde pokušaj je da ode kao borac. Ne isključujem ni mogućnost da pokrene novu stranku, možda Domovinski pokret 2000 ili Dabrin pokret - rekao je.
Ocijenio je i da je aktualna koalicija „od početka nakaradna“.
- Tjednima prije tvrdili su da je Plenković slavio pad Vukovara. Ja ne dam nikome da je veći protivnik Plenkovića od mene, ali to je suludo. I onda su s njim ušli u koaliciju. ZDS i „Smrt fašizmu, sloboda narodu“ nisu isto, ali su vrlo slično. Podsjetit ću vas da ustanak nije počeo onog trenutka kada je Njemačka napala, nego tek kada je stigla direktiva iz Moskve. Čitajte knjige.
Postoje dva pristupa: liberalni, da se ništa ne zabranjuje nego ide kroz edukaciju i pokazivanje srama zbog korištenja takvih pozdrava i simbola, te drugi koji se temelji na zabranama. Međutim, zabrane često stvaraju fetšizaciju, a naš narod nije sklon zabranama. Ja sam skloniji edukaciji.
Treba pratiti i fašnike. Istina, spalili su Daliju Orešković, ali i generala Čermaka. Spalili su zajedno Tita i Pavelića i mislim da je to ispravan put. Mi se danas borimo bitke naših djedova i pradjedova. Protiv smo svih totalitarizama i iz naše političke povijesti baštinimo ono što je vodilo prema demokratskoj Hrvatskoj. Ni Pavelić ni Tito - rekao je.
Dodao je i da se javnost danima bavi Dabrinim pjevanjem, dok se, kako tvrdi, zanemaruju važnije teme.
- Plenkoviću se u posljednjih nekoliko mjeseci dogodilo da mu je ministar financija otišao usred kronične inflacije, ministar Piletić morao je otići nakon odluke Ustavnog suda, a glavni državni inspektor završio je u zatvoru zbog mita. Umjesto toga, danima pričamo o Dabri. Vuku nas za nos da nas izmore na ovakvim temama - zaključio je Raspudić.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak da javnim prostorom zadnjih dana dominiraju nervoza i napetosti, stoga je potrebno smiriti loptu, a što se tiče "slučaja Dabro", navodeći da imaju "jednadžbu s nekoliko nepoznanica" te da će se pronaći rješenje.
- Javnim prostorom dominiraju nervoza i napetosti. Trebamo malo smiriti loptu, proanalizirati što je za Hrvatsku važnije u ovim zahtjevnim okolnostima, u međunarodnom i sigurnosnom pogledu - rekao je Jandroković u izjavi medijima uoči početka saborske sjednice.
HSLS: 'Dabrine izjave pokazuju nepoznavanje povijesnih činjenica. Ovo pomalo sliči na španjolske sapunice'
- Krajem 90-ih donijeli smo deklaraciju kojom osuđujemo sve totalitarne režime, i to 20 godina prije nego što je osnovan Domovinski pokret. Mi s time nemamo problem. Pričekat ćemo, ovo pomalo sliči na španjolske sapunice. Svjestan sam da je riječ o priči vezanoj uz stabilnost koalicije - kazao je politički tajnik HSLS-a Darko Klasić.
POGLEDAJTE VIDEO:
- Domovinski rat je antifašistički rat i ne možemo ga svrstavati u Drugi svjetski rat. Drugi svjetski rat bio je antifašistički, a nisu ga vodili samo komunisti. Churchill je prvi antifašist. “Za dom spremni” i “Smrt fašizmu, sloboda narodu” nisu isto, ali možda mogu biti u tom kontekstu.
Izjave Dabre o braniteljima iz 40-ih, rekao bih, pokazuju nepoznavanje povijesnih činjenica. Moramo sjesti i vidjeti što će biti - dodao je.
'On je posljedica utrke prema dnu, a otvorio ju je Plenković u srpnju'
Djeluje mi neozbiljno kad se sav politički fokus oko radikalizacije društva svodi na Josipa Dabru, rekla je Sandra Benčić (Možemo!) koja se osvrnula na uvjete Josipa Dabre, koji je u četvrtak najavio da će dati ostavku u Saboru ako se isti ispune.
- Ne pada mi napamet komentirati ideje i prijedloge Josipa Dabre. Djeluje mi neozbiljno kad se sav politički fokus oko radikalizacije društva svodi na Josipa Dabru. Dabro je samo posljedica utrke prema dnu koju je u srpnju otvorio Andrej Plenković. Krenulo je onog trenutka kad je Gordan Jandroković dozvolio ustaški poklič u Hrvatskom saboru - rekla je Benčić.
Ona smatra da je riječ o relativizaciji koju, kako tvrdi, predvodi premijer.
- Ovo je relativizacija i relativizacija koju je pokrenuo Andrej Plenković koji stoji iza dvostrukih konotacija i mjerila. Pa njegovi ministri i dužnosnici mogu ustaševati, kao i njihovi miljenici, dok će primjerice djeca koja to rade u školi dobiti ukor, a ne znaju što to znači jer su vidjeli na televiziji i imaju devet godina - dodala je.