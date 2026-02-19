Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

KUJUNDŽIĆ (MOST):

'Ultimatum je trebao pasti zbog inflacije i afere Beroš. Hrvatska je pod Plenkovićem postala fašistička država'

Od 15.9., otkad je krenulo, što smo imali u četiri mjeseca? Osim Andrije Mikulića, teme koje su dominirale su iz ovog spektra. Most je prvi u deklaraciji 2023. osudio nacizam, fašizam i komunizam, rekao je Ante Kujundžić iz MOST-a.

- Što se tiče Dabre, gdje je Domovinski pokret? Ispada da su ovo prijedlozi samo Dabre. Što su onda temelji stranke? Odnosno, ajmo ovako, zašto je Dabro ostao sam? Hrebak, kojem je ovo problem, i zaista je objektivni problem. Ja se slažem da svu povijest treba ostaviti u muzejima jer su svi režimi punili jame i imali takve etape.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Volio bih da je Hrebak uvjetovao izlazak onog trenutka kad je pala kupovna moć, kad je skočila inflacija. Ja bih volio da je onog trenutka kad je Vili Beroš od djece koja imaju tumor izvukao novce, svaki koalicijski partner dao 30 dana ultimatuma. Sad imamo raspravu u kojoj nisu stručni ljudi. Ovo je tema koja dijeli Hrvatsku i dijelit će dok se ne sjednu stručni ljudi za stol i ne riješe to jednom zauvijek - dodao je.

Kad prihvatimo da i nacizam, i fašizam, i kasnije ono što je donio komunizam treba osuditi, bavit ćemo se bitnim stvarima za napredak Hrvatske, dodao je Kujundžić.

Foto: A. Krizmanić/Facebook

- Da biste dobili izbore, morate samo krenuti u ideološki rat i jednom nogom ste unutra. Andrej Plenković je prije ultimatume rješavao smjenom ministara Mosta. Ja mislim da je ovo pokušaj sanacije, mislim da je spustio svoje kriterije. Ne znam čega se boji i što misli, ali činjenica je da je pod njim Hrvatska u Europi postala fašistička država, a svi građani su odavno osudili fašizam. Gdje je nestao taj Plenković iz 2016./2017.? Mislim da će se ovo smiriti i onda će krenuti neke smjene. Ne čini mi se da je stabilan i siguran u sebe - rekao je.

Kujundžić je dodao da su 'ZDS' i 'SNSF' njemu isto.

- Ali moramo razgraničiti nešto. Antifašizam je temelj države i utkan je u Ustav. Pod tim pozdravom su se ljudi borili protiv ubijanja. “Smrt fašizmu, sloboda narodu” u kontekstu antifašizma nije isto što i “Za dom spremni”, ali se koristio kasnije i u komunizmu. Razgraničimo priču. Ako osuđujemo komunizam, osudili smo i simbol. Dakle, jedno je antifašizam, drugo komunizam - objasnio je.