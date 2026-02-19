Plenković: 'Nisam čovjek koji prihvaća ultimatume. Ovo što je Dabro napravio je nebranjivo'

Nisam čovjek koji prihvaća ultimatume od bilo koga, niti to prihvaća HDZ, izjavio je premijer Andrej Plenković koji je trenutačno u Indiji. Osvrnuo se na probleme u koaliciji i prijetnje HSLS-a odlaskom.

Za njega su događaji unutar koalicije pretjerani, a a svima će po povratku u Zagreb obaviti razgovore. Istaknuo je da osuđuje istupe Josipa Dabre, prenosi HRT.

- Rekao sam da je to apsolutno nebranjivo i da smo zbog toga jednako zabrinuti kao HSLS - rekao je premijer dodajući da je Vlada fokusirana na boljitak hrvatskih građana i gospodarstva.

Uvjeren je da će kroz dijalog pronaći dobra rješenja.

- Pozivam sve da smire ton i da nepotrebno ne daju argumente oporbi. Ovo je situacija koja je potpuno nepotrebna. Ovo što se tiče Dabre ćemo do kraja ispitati, ne djeluje mi baš sasvim slučajno iz moje osobne analize, a i reakcije djeluju malo pretjerano. Pozivam kolege da smire ton i da budu na razini političke odgovornosti. Hrvatsku smo proveli kroz toliko kriza. Da smo mi kao najodgovornija politička stranka tako reagirali na neke prve lopte, ne bi Hrvatska bila tu gdje jest, a ovdje su svi itekako zadovoljni gdje je Hrvatska, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na razgovor sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Tema je bila obrambena suradnja Hrvatske, Albanije i Kosova.

- Otklonili smo strahove za koje smo razumjeli da postoje u Srbiji od suradnje između ministarstava obrane Hrvatske, Kosova i Albanije. Pojasnio sam da je ta suradnja usmjerena na tehničku suradnju naših resora i da nije usmjerena ni na koji način protiv Srbije. Tako da je to sada, koliko sam vidio iz njegove izjave, prihvaćeno - rekao je Plenković.

Vučić je izjavio u srijedu da mu je Plenković rekao kako suradnja Hrvatske, Albanije i Kosova nije usmjerena protiv Srbije. Vučić je u izjavi novinarima beogradskih medija iz New Delhija rekao da je "dugo razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem" i da su prvi puta govorili o "vojnom savezu Tirane, Zagreba i Prištine."

Srpski predsjednik je ranije, sudjelujući na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, rekao da je najveća prijetnja Srbiji upravo taj "vojni savez".

Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali su prošle godine Deklaraciju o suradnji na području obrane i sigurnosti, za koju je rečeno da je usmjerena na stabilnost i sigurnost u jugoistočnoj Europi, podršku euroatlantskom putu te jačanju suradnje i savezništva triju prijateljskih država.