'Dado' iz Smogovaca želi na čelo Zagreba. Alinu Kavuru smetaju lisice, divlje svinje i gay parade

Drage moje Zagrepčanke, Zagrepčani, svi vi koji volite i izabrali ste za život naš Grad Zagreb, prije svega – lepi pozdrav. Ja sam Alin Kavur, poznatiji kao Dado iz Smogovaca. Ovim putem Vas sve skup lepo pozdravljam i želim službeno objaviti moju kandidaturu za gradonačelnika Grada Zagreba pod sloganom “Smogovac za Zagreb”. Vrijeme je da Grad Zagreb za gradonačelnika ima svog Zagrepčana.

Počeo je tako Kavur svoje priopćenje u kojem je najavio svoju kandidaturu za novog čelnika Grada Zagreba. Tvrdi da to ne trebaju raditi ginekolozi niti razni aktivisti, a svoj politički put, kaže, stvarao je kao dopredsjednik Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava. Zasad ne zna hoće li biti službeni kandidat svoje stranke HSP. No ako i ne bude, piše, bit će nezavisni.

Zagreb: Organizatori Zagreb Straight Pridea predstavili ciljeve inicijative | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Pohvalio se kako je na njegov prijedlog izglasan nadvožnjak na željezničkom prijelazu Trnava, ali da vlast ništa oko toga nije napravila.

- Organizirao sam mnogobrojne prosvjede kako bismo spasili otimačinu Tomislava Tomaševića mjesnih odbora koje prenamjenjuje, iako nisu adekvatni – u privremene vrtiće. Ta priča je završila tako da je gradonačelnik Tomašević prvo poslao naoružane zaštitare, a kasnije i policiju na korisnike spomenutih prostorija – umirovljenike - piše Kavur i hvali se da je sudjelovao u brojnim humanitarnim akcijama, kao i prosvjedima.

Što se pak programa tiče, obećao je da će ga uskoro predstaviti, no da u njemu neće biti metroa, jer je to "priča za malu djecu".

- Kao gradonačelnik ću uvesti ZG kartice za umirovljenike, samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom i socijalno ugrožene. Osobe koje će ispunjavati uvjete za ZG karticu imat će pogodnosti kao što su jeftiniji lijekovi uz subvenciju Grada Zagreba do 20%, besplatan ulaz u muzeje i kazališta, subvenciju Grada Zagreba do 10% kod plaćanja računa za plin i struju kao i subvenciju za vodu od 10% i još puno toga. Naravno, neću zaboraviti niti na gradski prijevoz za kojeg smatram da Zagrepčanima treba biti dostupniji u cjenovnom smislu. Odmah ukidam ZG vrećice i smanjujem porez na dohodak u Gradu Zagrebu značajno više nego to sada obećava gradonačelnik Tomašević - piše Kavur.

I on je obećao da će riješiti problem odlagališta na Jakuševcu te da će ga premjestiti na drugu lokaciju. Na Resniku, kaže, on neće otvarati centar za gospodarenje otpadom.

- Postoje lokacije gdje otpad neće utjecati na zdravlje naših građana. Isto tako odmah ću pokrenuti izgradnju škole i vrtića u Čulincu koje se obećava već desetljećima. I na tom sada smetlištu Tomislav Tomašević se je u predizbornoj kampanji naslikavao i obećavao realizaciju, međutim ništa. Ono još žalosnije je to da pored tih srušenih baraka i smeća uredno na ulici piše škola. I pokojni Bandić pa i Tomašević financirali su da se redovno oboje slova škola na ulici - piše Kavur.

Škare Ožbolt i Kavur, poznat kao Dado iz Smogovaca, obišli pružni prijelaz i lokaciju za buduću školu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Obećao je i 'osloboditi' Masarykovu ulicu u koju bi vratio stajalište za taksiste te da će ukloniti "mačkice koje je dao oslikati Tomašević". Uz to, vraća u grad hrvatske zastave i dao bi prosto grupi Zagrebčana 'ZG 80'.

- Za vrijeme mog mandata u Zagrebu se neće vijoriti LGBTIQ zastave binarnih, nebinarnih. Za vrijeme mojeg mandata roditelji, bake, djedovi moći će slobodno šetati sa svojim unucima i djecom bez straha da li će na zagrebačkim ulicama naići na gay paradu gdje su sudionici neprikladno i eksplicitno odjeveni. Neće više moći mahati s dildom u rukama na javnom mjestu. Gay parade će moći održavati u dvoranama, ali o svom trošku, a ne o trošku građana Grada Zagreba - jasan je Kavur.

Smetaju ga i jugoslavenske zastave i simboli te bi zabranio bilo kakve simbole totalitarističkih simbola u gradu

'Čistoća grada'

Želja mu je da Zagreb opet bude "onaj stari lepi beli", pa bi se zato bavio i košenjem, bacanjem smeća i problema sa štakorima, lisicama i divljim svinjama. Muči ga i jezik.

- Naš službeni jezik je hrvatski i neću dopustiti da naši roditelji, bake i djedovi moraju naručivati usred Zagreba kavicu na engleskom jeziku. Želim naglasiti da sam odrastao u Australiji i volim sve ljude bez obzira na nacionalnost, vjeru i boju kože. Međutim ukoliko su došli živjeti i raditi u naš Zagreb, moraju poštovati našu kulturu, našu vjeru i naš službeni jezik. U Australiji pa i svim zemljama EU moraš znati jezik i poštovati zakone zemlje u kojoj živiš i radiš - kaže Kavur.

Sretan je jer su mladi Hercegovci poprimili zagrebački duh. Kaže kako su dobrodošli, samo ih traži da poštuju kulturu grada.

- Riješit ću problem parkirnih mjesta u svim kvartovima. I za kraj, ponovno ću pokrenuti projekt “Zagreb na vodi” jer Zagreb to zaslužuje i Zagreb to treba. Mi smo jedini grad uz rijeku bez bilo kakve infrastrukture i prijevoza uz Savu - završava Kavur i poručuje da će 'pomesti' ostale kandidate.