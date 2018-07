'Dajte mi papira, a ja ću vam izraditi jako izdržljivu torbicu'

Rikard Rovan Savelli izrađuje rukotvorine od papira. Susjedi i prijatelji znaju čime se bavi pa ga besplatno opskrbljuju materijalom.

- Na ideju sam došao prije četiri godine vidjevši rukotvorine od papira kod jedne poznanice. Svidjeli su mi se njeni radovi, a još me više oduševilo to što se radi s recikliranim materijalima, u ovom slučaju papiru - prepričava svoj hobi umirovljeni brodostrojar Rikard Rovan Savelli. On je jedan od inovatora koji je osvojio brončano odličje na 42. Hrvatskom salonu inovacija u Osijeku za svoje inovacije od papira. Od tada mu se, kaže, pojačao apetit i inspiracija te nakon četiri godine intenzivnog “druženja” s novinskim i reklamnim papirom, njegov dom krase mnogobrojne zdjelice, držači za kišobrane i boce za vina, stalci za novine, ženske torbice i košare raznih dimenzija, sjenila za lampe, ukrasi za zidove, sjedalice za stolice... te njegov prvi rad - košara za igračke unučadi. Riječ je o čvrstim te ekološki prihvatljivim predmetima.

– Umjesto dnevno-političkih zbivanja, zaokupljen sam papirom i svakim danom nastojim postići neki novi oblik ili uzorak - govori Rovan Savelli koji u radionici provodi sate i sate.

- Proces izrade odvija se u nekoliko faza. Prva je ona u kojoj izrađujem dugačke rolice od papira. Za jednu košaricu mi treba oko šest do osam metara. Onda napravim postolje u koje stavim tzv. okvir košarice i pletem oko njega. Najpodatniji je novinski papir, no kako bi postigao željene boje često koristim i druge papire poput sjajnog, magazinskog do škartoca u kojima u trgovini dobijem kruh - strpljivo nam pokazuje izradu radova spretni majstor papira.

Ako nije zadovoljan dobivenim oblikom odmah poseže za škarama, no tu ga zaustavlja supruga Nives. Ona je slobodna slikarica i keramičarka, a zadužena je za finalni stadij izrade, odnosno, premazivanje ljepilom i sušenje.

- Što se materijala tiče, tu nema problema, svi prijatelji i susjedi već znaju čim se bavim pa mi rado nose sav stari novinski papir, a od nedavno mi ga i Primorsko goranska županija donira i iznimno sam im zahvalan na tome. U biti najveći trošak predstavlja popratni materijal - ljepilo i lak - kaže vlasnik “Pa-Ro”, kako naziva svoje proizvode, a što predstavlja skraćenicu od Papiri Rovan.

Tijekom četiri godine riječki majstor papira osvojio je višestruka priznanja i odličja za svoje radove, a veseli bračni par često i putuje po sajmovima pokazujući svoje neuobičajene, interesantne kreacije. Tako se njihovi radovi mogu vidjeti i u primorsko goranskoj kašetici u Rijeci.