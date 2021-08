HDZ-ov Josip Đakić komentirao je za Večernji list izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je prije dva dana rekako kako je Đakić propalica, a ne general.

- Onaj tko me bezobzirno vrijeđa i ponižava zato što sam odbio njegov prijam morao bi znati da je ponos ratnika, odlikovanog s 11 medalja i odličja, upravo suprotan od pojma dezertera, kršitelja Ustava, nepoštovatelja zakona, čovjeka koji ismijava i zanemaruje nacionalne blagdane te poganskim i bezobraznim rječnikom, neprimjerenim instituciji predsjednika, vrijeđa i proziva sve i svakoga. Takav čovjek u našem današnjem društvu demokracije i uvažavanja postaje nemoralna hulja. I politički nitkov - poručio je Đakić.

Do verbalnog okršaja došlo je nakon što je šef HVIDR-e i saborski zastupnik Đakić, ujedno i predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane, prije dva dana javno obznanio da se neće odazvati pozivu i svečanom prijamu za umirovljene časnike koji je na kninskoj tvrđavi priredio predsjednik Milanović.

Đakić je tada poručio kako neće prisustvovati s obzirom na "sve što se događalo i što ne priliči predsjedniku države".

- Kao predsjednik Odbora za ratne veterane, trebao sam biti tamo. Dobio sam pozivnicu predsjednika države i ministra branitelja, no smatram da nemam ondje što tražiti. Nitko ne može shvatiti što je čovjeku na toj funkciji, što se događa i što on to priča - rekao je Đakić. Milanović mu nije ostao dužan.

- Đakić je nitko i ništa. Đakić nije general, on je propalica i saborski zastupnik. Baš propalica - rekao je.