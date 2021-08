Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u Sinju na svečanom otkrivanju portretnog spomenika akademskom kiparu Anti Župiću, a nakon toga je dao izjavu za medije.

Predsjednik se osvrnuo na dolazak generala u Knin, navodeći da će doći i Rojs i Miljavac.

- Tko je najavio bojkot? Nije Rojs… Đakić nije general, on je propalica. Ovo drugi su generali i veliki zapovjednici. Neki su dovedeni u nezgodnu situaciju jer im je poziv došao zadnji dan, a to je odgovornost ministarstva. Sljedeće godine neće biti. To ću sljedeće godine organizirati na svoj način - rekao je, prenosi N1.

- Sljedeći put ću se pobrinuti da budu obaviješteni barem dva tjedna prije - rekao je.

Osvrnuo se i na izbor predsjednika Vrhovnog suda i potvrdio da je njegov kandidat Radovan Dobronić.

- Oni koji su minirali i obeščastili jednu kandidatkinju, sad je ovo muškarac, sudac je, relativno poznat sudac, nije moj prijatelj, ali sam pratio njegov rad - rekao je Milanović.

- Sad je na ekipi da kažu hoće ili neće, pa da vidimo tko je sljedeći. Ne oni koji se nameću. Nitko mi se neće nametati, to neću dopustiti - kazao je.

Osvrnuo se i na to što se protiv Dobronića vodi stegovni postupak i istaknuo da to neće promijeniti njegovo mišljenje.

- Zanimljivo koliko se ljudi koji se prostituiraju po medijima nisu nikada disciplinski ili stegovno opomenuti, ali ako radiš najkompleksnije predmete iskopat će ti oči jer nisi riješio dovoljno ovršnih predmeta - rekao je.

O novom kandidatu, poručio je Milanović, još nije razgovarao s predsjednikom Vlade te naveo da su on i Plenković mogli sjesti i dogovoriti se.

- Je li se javilo još nekoliko ljudi? Nek’ se javi, neću ih predložiti. Ja ću predložiti prema svojim kriterijima - dodao je.

- Natjerao si me na javni poziv, organizirali ste svoj stranački Ustavni sud da donese takvo rješenje - rekao je predsjednik.