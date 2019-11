Đakićev sin imao dva sudara? 'Gluposti, auto je na popravku'

Prema pisanju portala Virovitica.net Ivan Đakić, sin HDZ-ovog zastupnika i predsjednika HVIDRA-e Josipa Đakića, izazvao je dvije prometne nesreće u pet dana.

Njihovi izvori navode kako je u Pitomači bio za volanom i zbog oklade vozio brzinom većom od 150 km/h. Riječ je o naseljenom dijelu mjesta, gdje je dozvoljena brzina 50 km/h. Đakićevom je sinu bio cilj dokazati, kako je tvrdio suvozač, da je pri toj brzini moguće proći zavoj kod mosta na kraju Dravske ulice. Nije ga uspio svladati, sletio je s ceste.

Kako doznaje virovitica.net, policijski očevid je pokazao sljedeće: ''Dolaskom do lijevog putnog zavoja nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste uslijed čega je došlo do zanošenja vozila i prelaska preko cijele površine kolnika na suprotnu stranu, te slijetanja na zelenu površinu. Vozilo se nastavilo nekontrolirano kretati do betonskog mosta kbr. 339, kojeg je oštetilo lijevim kotačima, da bi se od siline udara vratilo na kolnik. U vozilu se nalazio i 33 – godišnji putnik koji nije bio ozlijeđen. U prometnoj nesreći je sukladno evidentiranim oštećenju nastala materijalna šteta."

Nakon izlijetanja vozač je lupao na prozor kuće jednog od tamošnjih stanovnika zahtijevajući pomoć oko izvlačenja automobila. Osoba koja mu je u tome pomogla na kraju je prekršajno prijavljena jer nije prijavila prometnu nesreću.

Lakše ozlijeđeni Đakić zatražio je, kažu izvori virovitica.neta, liječničku pomoć tvrdivši da su ozljede nastale prilikom pada. Oporavak je trajao nekoliko dana. Zbog izazivanja i bijega s mjesta nesreće protiv njega bit će podnijet prekršajni prijedlog.

No to nije jedina nesreća za koju izvori kažu da ju je Đakić skrivio proteklih tjedana. Pet dana ranije bila je još jedna prometna nesreća u Virovitici. Policija je o tome poslala, na upit novinara virovtica.neta, sljedeći odgovor:

"Provedenim izvidima utvrđeno je kako je dana 24. listopada 2019. godine, nepoznati vozač upravljao osobnim automobilom virovitičkih registarskih oznaka iz pravca Korije u pravcu Virovitice, gdje je dolaskom do nadvožnjaka „Dijamant“, zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake, desnim kotačima svojeg vozila, udario u betonske rubnike zapadnog vrha prometnog otoka, koje je oštetio, pri čemu je nastavio daljnje nekontrolirano kretanje sve do spojnog kolnika sa istočne strane navedenog prometnog otoka. U prometnoj nesreći je sukladno evidentiranim oštećenju nastala materijalna šteta. Daljnjim operativnim radom, a temeljem zaprimljenih informacija je utvrđeno kako je prometnu nesreću na opisani način, prouzročio 24 – godišnji vozač, nakon čega je s istim obavljen obavijesni razgovor i sačinjen zapisnik o ispitivanju osumnjičenika na okolnosti događaja, odnosno počinjenog prekršaja. Zbog proteka vremena vozač nije alkotestiran."

O prometnim nesrećama smo pitali Josipa Đakića, saborskog zastupnika HDZ-a i Ivanova oca.

- O tome ne znam ništa. Znam jedino da mu je auto više od mjesec dana na popravku, to su obične gluposti - rekao nam je.

Tema: Hrvatska