Dala krivo sredstvo: Sumnjiče sestru za nesavjesno liječenje

Pacijentu čakovečke bolnice Antunu T. (62) dala je nakon hemodijalize 29. rujna ove godine intravenuzno medicinsko sredstvo, nakon čega je preminuo. Optuže li je prijeti joj od jedne do osam godina zatvora

<p>Provedenim kriminalističkim istraživanjem u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom utvrđena je osnovana sumnja da je 27-godišnjakinja počinila kazneno djelo nesavjesnog liječenja, objavila je PU međimurska.</p><p>Naime, osumnjičena je, kao medicinska sestra, u utorak, 29. rujna 2020. godine, na Odjelu nefrologije Županijske bolnice Čakovec nakon provedenog tretmana hemodijalize, tijekom završnog zdravstvenog tretmana primijenila očito nepodobno sredstvo, te je od posljedica takvog postupka, suprotnog pravilima zdravstvene struke, 62-godišnji pacijent preminuo.</p><p>- Procedura hemodijalize izrazito je složena i medicinsko sredstvo pritom se primjenjuje lokalno, a tom je pacijentu dano intravenski. Dakle, to medicinsko sredstvo nije se smjelo dati u žilu - rekao je nakon tragedije za medije ravnatelj Županijske bolnice Čakovec dr. Tomislav Novinščak.</p><p>- Protiv osumnjičene medicinske sestre podnijeli su posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, kao dopunu prethodno dostavljenoj kaznenoj prijavi protiv nepoznatog počinitelja - objavili su jučer u policiji.</p><p>Riječ je o slučaju koji je šokirao hrvatsku javnost. Nakon tragičnog događaja uprava bolnice objavila je kako je pacijent došao na redovitu hemodijalizu, a pritom je bio i u mjeri samoizolacije zbog prijašnjega kontakta s Covid-19 pozitivnom osobom.</p><p>“Tijekom postupka je intravenski primijenjeno nedozvoljeno sredstvo koje se inače rutinski primjenjuje u lokalnoj primjeni kod takvih i sličnih postupaka. Unatoč momentalno poduzetim mjerama maksimalnog intenzivnog i reanimacijskog liječenja, nastupilo je multiorgansko zatajenje organa i smrt pacijenta te je indicirana obdukcija - objavili su nakon tragedije u bolnici.</p><p>- Od jutra sam u šoku! To je bio tako krasan i ugodan čovjek i susjed! Iako je išao na dijalizu, bio je pokretan, vitalan, drag i marljiv čovjek. Pa ne mogu vjerovati da ga više nema - potreseno je za 24sata nakon tragedije rekla susjeda Antuna T. iz Štefanca.</p><p>- Ovo je težak i tragičan događaj koji predstavlja izuzetak u hrvatskom zdravstvu, a Ministarstvo zdravstva učinit će sve da se ovakvi događaji ne ponavljaju ubuduće. Sumnja se na stručnu pogrešku koju treba dokazati - rekao je nakon tragedije ministar zdravstva Vili Beroš.</p><p>Medicinska sestra koja je pacijentu ubrizgala sredstvo koje ga je usmrtilo nakon tragedije je završila na bolovanju. Ako je nadležno državno odvjetništvo optuži za nesavjesno liječenje iz nehaja koje je rezultiralo smrću pacijenta, prijeti joj od jedne do osam godina zatvora.</p>