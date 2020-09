Potreseni susjedi: 'U šoku smo, Antun je bio tako divan čovjek'

Kobna pogreška u Čakovcu: Antun T. (62) bio je na hemodijalizi u bolnici. U krvotok su mu ubrizgali sredstvo za vanjsku primjenu. Organi su mu otkazali

<p>Od jutra sam u šoku! To je bio tako krasan i ugodan čovjek i susjed! Iako je išao na dijalizu, bio je pokretan, vitalan, drag i marljiv čovjek. Pa ne mogu vjerovati da ga više nema, potreseno nam govori susjeda Antuna T. (62).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>On je u utorak preminuo na hemodijalizi u Županijskoj bolnici Čakovec jer mu je netko od osoblja pogreškom intravenozno dao sredstvo koje se nikako ne smije davati na takav način, nego je isključivo za lokalnu primjenu. Kako je izvijestila bolnica u svojem priopćenju, pacijent je došao na redovnu hemodijalizu, a pritom je bio i u mjeri samoizolacije zbog prijašnjeg kontakta s COVID pozitivnom osobom.</p><p>“Tijekom postupka je intravenski primijenjeno nedozvoljeno sredstvo koje se inače rutinski primjenjuje u lokalnoj primjeni kod takvih i sličnih postupaka. Unatoč momentalno poduzetim mjerama maksimalnog intenzivnog i reanimacijskog liječenja nastupilo je multiorgansko zatajenje organa i smrt pacijenta te je indicirana obdukcija, stoji u priopćenju Županijske bolnice Čakovec. Županijska bolnica Čakovec i svi njezini djelatnici obitelji preminulog izražavaju duboku sućut.</p><h2>Samo za vanjsku primjenu</h2><p>- Ma ja sam to saznala ujutro, kad su me nazvale kolegice i pitale kaj se dogodilo. Pa da mu to nisu dali čovjek bi još bio živ - u nevjerici izgovara jedna od susjeda. Dodaje da mu je prije godinu-dvije umro otac, a sam Antun sa suprugom je podigao troje djece, koja su sad odrasla.</p><p>Ožalošćena obitelj u srijedu nije imala snage razgovarati.</p><p>Željeli su biti sami u svojoj dubokoj boli, još u šoku i nevjerici zbog gubitka voljenog supruga i oca.</p><p>Kontaktirali smo ravnatelja bolnice, doc. dr. Tomislava Novinščaka te ga zamolili za pojašnjenja o kakvom je sredstvu riječ, no zbog istrage koja traje nije nam mogao reći detalje. Slikovito nam je dao usporedbu da ako, primjerice, imamo dezinficijens, špricat ćemo ga na kožu ruku, ali ga nećemo unijeti intravenozno u krvotok. Dakle, iz toga se može iščitati da je riječ o nekom sredstvu koje se redovito primjenjuje vanjskom upotrebom i lokalno negdje na tijelu, ali nikako ne smije intravenozno dospjeti u krvotok.</p><p>Upitali smo ravnatelja i zna li se tko je krivac, odnosno kako je netko ubrizgao pacijentu sredstvo koje nije smio.</p><p>No u ovom trenutku, dok se utvrđuju sve okolnosti i čeka nalaz obdukcije, nije nam smio dati odgovor na ova pitanja.</p><h2>Radi se o stručnoj pogrešci</h2><p>- Znam podatak da godišnje u našoj bolnici obavimo više od milijun različitih intravenskih aplikacija. Ne sjećamo se, gledajući unazad u povijest bolnice, da se ovako nešto dogodilo – rekao nam je ravnatelj izražavajući duboko žaljenje zbog svega.</p><p>Naglasio je da su o smrti pacijenta obaviještene sve mjerodavne institucije, kao i Ministarstvo zdravstva, te da je u tijeku istraga kojom će se točno rasvijetliti što se zapravo dogodilo. A ministar zdravstva Vili Beroš jučer poslijepodne je također obitelji preminulog muškarca izrazio sućut. Izjavio je kako je riječ o stručnoj pogrešci koju treba dokazati i da su svi sudionici priznali pogrešku.</p><h2>Sudionici priznalio pogrešku</h2><p>- Ovo je težak i tragičan događaj koji predstavlja izuzetak u hrvatskom zdravstvu, a Ministarstvo zdravstva učinit će sve da se ovakvi događaji ne ponavljaju ubuduće. Sumnja se na stručnu pogrešku koju treba dokazati. Uz pacijenta su najčešće medicinske sestre i medicinski tehničari tijekom hemodijalize, a nju indicira liječnik - objasnio je Beroš i naglasio kako su pokrenuli proceduru utvrđivanja činjeničnog stanja i uputili inspekciju koja će izvijestiti o svemu.</p><p>- Sudionici tog čina su na neki način priznali svoju pogrešku - dodao je Beroš.</p><p>Kako javljaju Međimurske novine, obitelj preminulog je podnijela kaznenu prijavu i provodi se kriminalističko istraživanje.</p>