Dali su mu otkaz dok je bio na bolovanju: 'Samo želim raditi!'

Ante Ledenko iz Vukšića kod Benkovca punih devet godina radio je na radnom mjestu ljevača u šibenskoj tvornici TLM Aluminium. A onda se razbolio na poslu. Dobio je fibrozu pluća, a uz to ima i Chronovu bolest i srčanu miokardiopatiju.

Ledenku je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izdao rješenje prema kojem mu bivši poslodavac, TLM Aluminijum mora osigurati odgovarajuće radno mjesto prema onoj radnoj sposobnosti koju Ledenko danas posjeduje. U međuvremenu, Ledenko je postao računalni operater. Ipak, unatoč profesionalnom oboljenju koje je uzrokovano radom u TLM-u, Ledenko je, kao i 400 ostalih radnika TLM-a dobio otkaz, iako je bio na bolovanju.

'Nije im interesantan zbog bolesti': Zabranili mu ulaz u tvrtku

- TLM Aluminijum je u ožujku prošle godine uzela u najam slovenska tvrtka Impol, pokrenuta je proizvodnja, oko 400 radnika s burze rada vraćeno je na posao, a tvrtka je nastavila poslovati pod imenom Impol-TLM Šibenik. Međutim, na inzistiranje Ledenka da ga vrate na posao, odbijaju to učiniti, kao i bivša uprava TLM-a, s obrazloženjem da im 'nije interesantan zbog bolesti', te su s njim komunicirali samo preko glasnogovornice, a od nedavno mu je i zabranjen ulaz u tvrtku. Prema rješenju HZZMO-a Ledenko mora biti vraćen na posao sukladno njegovoj radnoj sposobnosti. To je ujedno i obveza tvrtke prema zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama o radu – piše priopćenju koje su danas medijima poslali Ledenko i sindikalac Vedran Uranija.

'Sve što želim jest da me prime natrag i da mogu raditi'

- Nisam kriv što sam bolestan, samo želim raditi. Istina je, a za to imam i medicinsku dokumentaciju, da sam se razbolio radeći za TLM. Kad je firma otišla u stečaj, ja sam bio na bolovanju i dobio sam otkaz. Dolaskom nove uprave tvrtka Impol me nije vratila na posao iako sam na tome inzistirao. Tražio sam razgovor i nisu me htjeli primiti, a preko glasnogovornice su mi poručili da im nisam zanimljiv zbog bolesti. Dakle, moja bolest uzrokovana je time što sam radio u TLM-u. Sve što želim je da me se primi nazad na posao i da mogu raditi. Ovom prilikom se moram zahvaliti i doktoru Rajku Ostojiću bez kojega bih vrlo teško danas bio živ. On mi pomaže zdravstveno i materijalno i na tome sam mu jako zahvalan - kazao je Ledenko za 24sata.



Potvrda o prestanku rada zaposlenika i plaći

Živi od 1500 kn mjesečno

Ledenko je u razgovoru za 24sata kazao i kako živi od svega 1500 kn prihoda. Često odlazi u Zagreb radi Crohnove bolesti, a mora i kupovati vrlo skupe lijekove. Sve to, kaže, ne bi uspio da nije donacija dobrih ljudi koje često prima.

- Živim od svega 1500 kn mjesečno. To je jedini novac koji moja obitelj prima. To je zapravo naslijeđena mirovina od mog pokojnog oca koji je poginuo kao pješak. Moram istaknuti i kako je studenom prošle godine u Zadru na utakmici KK Zadar - KK Cibona prikupljana donacija za moje liječenje. Zadrani su tada za mene skupili 7500 kn i na tome sam im zahvalan. To vam je moja priča ukratko - kazao je potresno Ledenko.

Ledenko je neizmjerno zahvalan Rajku Ostojiću

Sastanak na kojemu će se odlučivati o sudbini Ante Ledenka zakazan je za srijedu u 11 sati. Na njemu će, uz Ledenka biti prisutan i čelnik Saveza Samostalnih Sindikata Hrvatske, Vedran Uranija.