Dalibor Matanić izgubio poslove zbog uznemiravanja glumica?! 'Odustali smo od suradnje'

Drugi plan je odustao od suradnje s Daliborom Matanićem kada smo primili saznanja da se moguće neprimjereno ponašao prema ženama. Na prethodna dva projekta na kojima smo radili nikada nismo dobili niti informaciju niti prijavu njegovog moguće neprimjerenog ponašanja prema ženama. Naša produkcijska kuća poznata je po nultoj toleranciji prema bilo kakvom obliku uznemiravanja, nasilja ili diskriminacije u radnom okruženju, osobito prema kolegicama.

Ovo je i za 24sata potvrdio Nebojša Taraba, producent s kojim je Matanić snimao seriju “Novine” prikazanu na Netflixu i “Šutnju” za HBO, a bila je najavljena i njihova suradnja na velikoj europskoj koprodukciji “Greater Adria” čije je snimanje trebalo početi ujesen. No, Matanićevo ime je naprasno nestalo iz svih objava o ovim projektima, pa i sa stranice IMDb, najrelevantnijeg svjetskog izvora za sve filmske i televizijske projekte. Matanić je ugasio i svoje profile na društvenim mrežama, a Večernji list u svom broju od subote objavio da je Dalibor Matanić izgubio sve redateljske angažmane zbog optužbi za uznemiravanje glumica i žena.

Večernji list u svom tekstu navodi da je zadnjih tjedana razgovarao s velikim brojem žrtava “Matanićevog nametljivog i uznemiravajućeg ponašanja koje su odreda ogorčene zavjetom šutnje” koji se oko svega stvarao, pogotovo od strane istaknutijih hrvatskih feministica i ženskih časopisa koji su za sve već jedno vrijeme znali. Njegovo pojavljivanje na naslovnici jednog časopisa s pjevačicom, voditeljicom i aktivisticom Idom Prester uz poruku da je “dosta šutnje o nasilju nad ženama”, piše Večernji list, mnogima je bila kap koja je prelila čašu i u svojoj su okolini sve otvorenije počele govoriti o vlastitim neugodnim iskustvima s redateljem.

- Matanića znamo kao borca za prava žena, uvijek je najglasnije osuđivao seksualne predatore i davao podršku #metoo pokretu. I u svojem radu se rado doticao tih tema. Nisam iz filmskog svijeta, ne znam detalje ovog slučaja. Ako su navodi istiniti, institucije trebaju odraditi posao do kraja. Pružam apsolutnu podršku svim žrtvama! - rekla je za Večernji list Ida Prester, koja je i sama tek sada čula za drugu stranu života poznanika i kolege.

U svojoj komunikaciji, tvrde glumice i žene s kojima su razgovarali novinari Večernjeg lista, Matanić je posezao za “porukama seksualnog sadržaja koje je slao velikom broju žena”. Tvrdi se da je birao “uglavnom mlade glumice i suradnice”, često opravdavajući kontakte ponudama za posao, nakon čega bi ih nagovorio da pređu na platformu u kojoj je aktivirao nestajuće poruke, otežavajući bilo kakvo čuvanje dokaza. Ta platforma ima i funkciju koja pošiljatelja obavještava ako primateljica njegovih poruka snimi sliku zaslona, što ih je nekoliko pokušalo učiniti. Matanićeve reakcije na to, dodaje se, bile su bijes i tvrdnje da se samo šalio.

- Prvo nelagodno iskustvo s njim imala sam prije deset godina, kada je kolegu i mene na snimanju jedne reklame tjerao na seksualnu interakciju, što sam odbila. Povukla sam se iz tog kruga i jedno vrijeme imala mira, ali prije nešto više od dvije godine krenuo mi se javljati opet, porukama u bilo koje doba dana ili noći, uporno me pozivajući na “secret white partyje”, što god to značilo. Rekla sam mu da ću njegove poruke pokazati drugima, da imam zaručnika i da me pusti na miru, na što bi uvijek rekao da se samo šalio, povukao se i nakon par mjeseci nastavio po starom. Ako bismo se sreli uživo, pogotovo ako je bio s obitelji, djelovao je kao da mu je neugodno. Tek kasnije sam saznala da su i druge cure imale isti problem - rekla je jedna glumica, koja kaže da danas ima zrelost da se od toga emotivno odvoji, ali da se brine za mnogo mlađe djevojke za koje se boji da su također na udaru Matanićevih nasrtaja.

O neprimjerenom ponašanju na setovima novinarima Večernjeg lista je govorio i dio drugih sugovornica, od kojih neke - kako se tvrdi - već godinama izbjegavaju ići na završne partije snimanja kako ne bi bile izložene neugodnostima:

- Dojam svih nas je da je birao osobe koje su mlađe, ne znaju se postaviti ili su u strahu od gubitka posla. To se pogotovo odnosi na mlade glumice pred kojima je karijera, a Matanić snima dvije serije godišnje, filmove, spotove, reklame... I još se u javnosti predstavlja kao ispravan tip i borac za prava žena. Imale smo dojam da se njega štiti, pogotovo iz nekih ljevičarskih krugova koji su morali za sve znati, da je nedodirljiv i da bi progovaranje o problemu značilo zatvorena vrata za rad u budućnosti. Ponekad sam se i sama osjećala kao suučesnica znajući za neke od tih stvari i pokušavajući se pobrinuti da snimanje usprkos svemu protekne što bezbolnije. Osjećala sam krivnju i odgovornost prema mlađim kolegicama, a istovremeno i nemoć da išta učinim u okruženju u kojem se takvo ponašanje relatiziviralo. Pitam se što je sa svim tim poznatim ženama koje su u njegovom bliskom krugu, a koje su itekako glasne po pitanju ženskih prava, je li moguće da zaista nisu ništa znale? - pita se jedna od žena s kojima je pričao Večernji.

Da su svjesni širine problema, za Večernji list su potvrdili su i ljudi iz Matanićevog najbližeg obiteljskog, prijateljskog i poslovnog kruga, koji su rekli da redatelj zadnja dva tjedna zbog osobne situacije nije dostupan javnosti, te da i sami ovih dana proživljavaju najteže dane.Glumci osuđuju nasilje

Tihana Lazović i Goran Bogdan dali su zajedničku izjavu o cijelom slučaju za Večernji list:

“Ne znamo detalje. Zatečeni smo kao i ostatak javnosti. Ako su navodi istiniti, oštro osuđujemo svaki oblik nasilja i zlouporabe moći, bile one verbalne, seksualne, fizičke ili bilo koje prirode. Nema iznimke”.

O svemu se u petak poslijepodne na društvenim mrežama oglasio i sam Matanić, a njegovu objavu prenosimo u nastavku.